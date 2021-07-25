Сегодня свой праздник отмечают работники сложной и ответственной профессии.

Сегодня отмечается профессиональный праздник День зубного техника. Это профессионалы, которые изготовляют различные зубные протезы на заказ. Это сложная и ответственная работа, требующая большой внимательности. Зубные техники сильно облегчают жизнь людям со стоматологическими проблемами.

25 июля также отмечается другой профессиональный праздник – День работника торговли.

История и традиции праздника

Это довольно молодой праздник и отмечается он неофициально. Впервые Международный день зубного техника начали праздновать в начале 2000-ых годов в среде работников зуботехнических лабораторий. Датой праздника было выбрано 25 июля.

Многие зубные техники помимо 25 июля отмечают также День стоматолога 9 февраля. В этот праздник проводятся корпоративы и награждения лучших представителей профессии. В этом году отметить праздник можно вне работы, ведь он выпадает на воскресенье.

Поздравления с Днем зубного техника

Зубы, слепки, гипс и формы,

Ох, работа тяжела,

Жаль, что технику зубному

Не до праздников всегда.

Поздравляю вас! Удачи!

Не застынет пусть цемент.

И прекрасные протезы

Сами делались в момент!

Зубной техник - профессия важная,

Людям нужная, сложная, разная.

Кто себе этот профпуть избрал,

Тот достоин наивысших похвал!

Я тебя поздравляю сегодня

И желаю труда труда нескучного!

За здоровье и благополучие

Профи нашего самого лучшего!

Зубные техники - почетная профессия,

И отмечаем этот праздник вместе мы!

Хороших заказов вам, щедрых клиентов,

И в жизни красивых и ярких моментов!

Поздравляю вас с праздником - Днем зубного техника! От всей души желаю вам железобетонного здоровья, крепких нервов и позитивного настроения, чтобы профессионально делать свою нелегкую, но полезное дело, и дарить пациентам только радостные моменты!

Поздравляю тебя с Днем зубного техника - твоим профессиональным праздником! Я желаю, чтобы все твои пациенты широко улыбались и искренне тебя благодарили! Я рада, что мой друг дарит людям здоровье и красоту! Пусть в работе тебя ждут только успех и признание!

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Поздравляю самого лучшего зубного техника с профессиональным праздником! Пусть твоя улыбка всегда будет широкой, пусть работа приносит удовольствие и хороший доход, а все заказы будут интересными!

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Автор: Екатерина Пулатова