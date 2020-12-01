Самые разнообразные поздравительные строки и праздничные картинки по случаю профессионального праздника работников прокуратуры.

Сегодня, 1 декабря, в Украине отмечается День работников прокуратуры - стражей закона, от внимания которых не скроется ни одно нарушение.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годПрофессиональный праздник работников прокуратуры был установлен 2 ноября 2000 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Дата празднования была выбрана не случайно – именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон Украины "О прокуратуре", а также ряд других нормативных актов.

С тех пор ежегодно в первый день зимы в Украине принято поздравлять с праздником всех работников прокуратуры. УНИАН собрал самые разнообразные поздравления в стихах и прозе, а также праздничные картинки и открытки.

День работников прокуратуры – стихи и открытки

***

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!

Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

***

Здоровья и терпения,

В работе успеха, везения,

Долголетия и любви,

Отсутствия преград, на пути,

Желаний исполнения,

Всех, без исключения,

На отдых бесплатные туры,

В день работников прокуратуры.

***

Прокуратура в Украине отмечает

Свой праздник в этот день и час.

Со всей душою поздравляю

С Днем этим чудным нынче Вас.

Вы настоящие защитники народа,

Перед законом вы всегда чисты.

Вам мирного желаю небосвода

И чтоб дни всей жизни были хороши.

***

С днем работников прокуратуры.

Нет важней, чем этот день!

Ведь ежедневно, без цензуры,

Отстоят они права людей!

Мы им желаем откровенно

Работу делать на "ура"!

И скажем честно, без сомнений,

Что вы для нас — всегда друзья!

***

Вот и первый день зимы,

Это значит праздник снова!

Прокуроских поздравлять,

Будем самым лучшим словом!

Пусть порядок воцарит,

Дел раскрытия желаем!

И за этот дивный тост,

Чарочку вновь поднимаем!

Чтоб решалось всё легко,

Было минимум сомнений,

В праздник самый лучший вас

Массу добрых поздравлений!

***

У прокурора Украины тяжёлая работа,

Преступников хитрых ловить его забота,

Он каждый день на посту страну охраняет

Он всегда, на чеку, он покоя не знает.

И в этот праздник шлём ему поздравок

Чтоб легче работалось хоть на чуток.

Чтоб было побольше счастья, любви,

Чтоб радость несли служебные дни!

Поздравления с Днем работников прокуратуры в прозе и картинках

***

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!

***

Неоценим Ваш вклад, работника прокуратуры Украины, в дело формирования нашей страны, как правового государства, укрепления законности. В Ваш праздник, День прокуратуры, примите поздравления с пожеланиями успехов на нелегком трудовом поприще и благополучия в семье!

***

Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавшихся в твои руки дел. Успехов в работе и желаемых результатов, благополучия в жизни и сбыточных надежд!

***

День работников прокуратуры – это праздник достойных, справедливых, мудрых и очень важных для нашей страны людей. Поздравляю с профессиональным праздником и хочу выразить уважение перед вашими лучшими чертами. Желаю вдохновения и сил, достойных коллег и интересных целей в работе и жизни. Но самое главное - простого человеческого счастья!

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Автор: УНИАН