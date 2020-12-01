Сегодня, 1 декабря, в Украине отмечается День работников прокуратуры - стражей закона, от внимания которых не скроется ни одно нарушение.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годПрофессиональный праздник работников прокуратуры был установлен 2 ноября 2000 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Дата празднования была выбрана не случайно – именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон Украины "О прокуратуре", а также ряд других нормативных актов.
С тех пор ежегодно в первый день зимы в Украине принято поздравлять с праздником всех работников прокуратуры. УНИАН собрал самые разнообразные поздравления в стихах и прозе, а также праздничные картинки и открытки.
День работников прокуратуры – стихи и открытки
***
Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
***
Здоровья и терпения,
В работе успеха, везения,
Долголетия и любви,
Отсутствия преград, на пути,
Желаний исполнения,
Всех, без исключения,
На отдых бесплатные туры,
В день работников прокуратуры.
***
Прокуратура в Украине отмечает
Свой праздник в этот день и час.
Со всей душою поздравляю
С Днем этим чудным нынче Вас.
Вы настоящие защитники народа,
Перед законом вы всегда чисты.
Вам мирного желаю небосвода
И чтоб дни всей жизни были хороши.
***
С днем работников прокуратуры.
Нет важней, чем этот день!
Ведь ежедневно, без цензуры,
Отстоят они права людей!
Мы им желаем откровенно
Работу делать на "ура"!
И скажем честно, без сомнений,
Что вы для нас — всегда друзья!
***
Вот и первый день зимы,
Это значит праздник снова!
Прокуроских поздравлять,
Будем самым лучшим словом!
Пусть порядок воцарит,
Дел раскрытия желаем!
И за этот дивный тост,
Чарочку вновь поднимаем!
Чтоб решалось всё легко,
Было минимум сомнений,
В праздник самый лучший вас
Массу добрых поздравлений!
***
У прокурора Украины тяжёлая работа,
Преступников хитрых ловить его забота,
Он каждый день на посту страну охраняет
Он всегда, на чеку, он покоя не знает.
И в этот праздник шлём ему поздравок
Чтоб легче работалось хоть на чуток.
Чтоб было побольше счастья, любви,
Чтоб радость несли служебные дни!
Поздравления с Днем работников прокуратуры в прозе и картинках
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Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!
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Неоценим Ваш вклад, работника прокуратуры Украины, в дело формирования нашей страны, как правового государства, укрепления законности. В Ваш праздник, День прокуратуры, примите поздравления с пожеланиями успехов на нелегком трудовом поприще и благополучия в семье!
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Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавшихся в твои руки дел. Успехов в работе и желаемых результатов, благополучия в жизни и сбыточных надежд!
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День работников прокуратуры – это праздник достойных, справедливых, мудрых и очень важных для нашей страны людей. Поздравляю с профессиональным праздником и хочу выразить уважение перед вашими лучшими чертами. Желаю вдохновения и сил, достойных коллег и интересных целей в работе и жизни. Но самое главное - простого человеческого счастья!
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