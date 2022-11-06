День работника социальной сферы - важный праздник, который отмечается в первое воскресенье ноября (в 2022 году - 6 ноября). Социальные работники помогают самым беззащитным членам общества, которые особо нуждаются в заботе: инвалидам, сиротам, пенсионерам, ветеранам. Во время войны эти категории людей стали ещё более уязвимыми. Также в военное время социальные работники помогают переселенцам.
День работника социальной сферы: история праздника
Профессиональный праздник социальных работников был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Этот день отмечают работники Пенсионного фонда, служб занятости и страхования, Министерства труда и других учреждений.
Поздравления и картинки с Днем социального работника
С Днем социального работника
От всей души вас поздравляем.
Здоровья, счастья и заботы Вам,
Достатка в доме пожелаем!
Пусть ваши добрые дела
Удачей в жизни к вам вернутся.
Пусть сбудутся мечты сполна,
Любовью в сердце отзовутся!
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Соцработникам любимым,
Добрым, ласковым, красивым,
Пожелаю не болеть
И душою не стареть.
Пусть добро все к вам вернется,
Пусть удача улыбнется.
Силы, выдержки, любви,
Счастливы чтоб были вы!
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Социальная работа —
Очень сложная забота,
Нужно всем вокруг помочь,
Несмотря на день и ночь.
Я тебя хочу поздравить,
Труд твой доблестный прославить,
Пожелать в делах везенья
И лихого настроенья!
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Поздравляю с Днем социального работника! Желаю положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Будьте профессионалами своего дела. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!
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С Днем соцработника! Пусть каждый, кто ищет вашей помощи, получает ее в полной мере. Пусть ваш труд дарит людям надежду и уверенность в том, что завтра станет лучше. Желаю вам мудрости, терпения, чуткости к чужим бедам и силы духа, чтобы преодолевать любые форс-мажоры. Успехов в труде и личной жизни!
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Поздравляю с днем социального работника! Желаю стальных нервов, побольше позитива, поменьше "энергетических вампиров" и всего только самого наилучшего. Пусть работа приносит только финансовое благополучие и несказанную радость.
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Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, согласия и домашнего уюта, свершения замыслов, неутомимого творческого поиска, дальнейших успехов в улучшении социальной защиты населения. Пусть ваша компетентность, трудолюбие, душевное тепло и дальше будут служить людям! Искренне желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и неистощимой жизненной энергии!