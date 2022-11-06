День работника социальной сферы отмечается в Украине в первое воскресенье ноября - в этом году это 6 число.

День работника социальной сферы - важный праздник, который отмечается в первое воскресенье ноября (в 2022 году - 6 ноября). Социальные работники помогают самым беззащитным членам общества, которые особо нуждаются в заботе: инвалидам, сиротам, пенсионерам, ветеранам. Во время войны эти категории людей стали ещё более уязвимыми. Также в военное время социальные работники помогают переселенцам.

День работника социальной сферы: история праздника

Профессиональный праздник социальных работников был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Этот день отмечают работники Пенсионного фонда, служб занятости и страхования, Министерства труда и других учреждений.

Поздравления и картинки с Днем социального работника

С Днем социального работника

Видео дня

От всей души вас поздравляем.

Здоровья, счастья и заботы Вам,

Достатка в доме пожелаем!

Пусть ваши добрые дела

Удачей в жизни к вам вернутся.

Пусть сбудутся мечты сполна,

Любовью в сердце отзовутся!

***

Соцработникам любимым,

Добрым, ласковым, красивым,

Пожелаю не болеть

И душою не стареть.

Пусть добро все к вам вернется,

Пусть удача улыбнется.

Силы, выдержки, любви,

Счастливы чтоб были вы!

***

Социальная работа —

Очень сложная забота,

Нужно всем вокруг помочь,

Несмотря на день и ночь.

Я тебя хочу поздравить,

Труд твой доблестный прославить,

Пожелать в делах везенья

И лихого настроенья!

***

Поздравляю с Днем социального работника! Желаю положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Будьте профессионалами своего дела. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!

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С Днем соцработника! Пусть каждый, кто ищет вашей помощи, получает ее в полной мере. Пусть ваш труд дарит людям надежду и уверенность в том, что завтра станет лучше. Желаю вам мудрости, терпения, чуткости к чужим бедам и силы духа, чтобы преодолевать любые форс-мажоры. Успехов в труде и личной жизни!

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Поздравляю с днем социального работника! Желаю стальных нервов, побольше позитива, поменьше "энергетических вампиров" и всего только самого наилучшего. Пусть работа приносит только финансовое благополучие и несказанную радость.

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Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, согласия и домашнего уюта, свершения замыслов, неутомимого творческого поиска, дальнейших успехов в улучшении социальной защиты населения. Пусть ваша компетентность, трудолюбие, душевное тепло и дальше будут служить людям! Искренне желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и неистощимой жизненной энергии!

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