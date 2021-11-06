Ежегодно в первое воскресенье ноября Украина отмечает День социального работника. Этот праздник касается почти 150 тысяч профессионалов, работающих в социальных службах. Они заботятся о самых уязвимых категориях населения: пожилых людях, ветеранах, сиротах, безработных и людях с инвалидностью.
День работника социальной сферы: история праздника
Профессиональный праздник социальных работников был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Этот день отмечают работники Пенсионного фонда, служб занятости и страхования, Министерства труда и других учреждений.
День социально работника Украины: поздравления, картинки и открытки
Сегодня поздравляем,
Работников соц. сферы,
Тепла им пожелаем,
И счастья им без меры,
Пусть здоровье прибывает,
И уют в доме царит,
Судьба желанья исполняет,
Радость жизнь пускай дарит,
Друзей хороших в окружении,
Любви крепкой в отношениях,
В трудах, затеях вдохновения,
Добра, удачи и везения.
***
Работник сферы социальной,
С твоим столь радостным деньком!
Тебе — зарплаты нереальной,
Богатств несметных полный дом!
Пускай начальство тебя ценит,
А дома любят тебя все,
Работу завтра пусть отменят,
Развеселиться чтоб совсем!
***
Соцработники сегодня
Отмечают праздник свой.
От души вас поздравляем,
Уважает вас любой.
Находить желаю силы
И дарить другим тепло.
Вы несете людям радость,
Понимание, добро.
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Работник социальной сферы Украины,
Скорее поздравление прими.
Пусть расцветает жизнь жасмином
В объятьях счастья и любви.
Пусть на работе будет все прекрасно,
Пускай заветные сбываются мечты.
Пусть будет мир твой добрым, ясным,
В нем будет все, как хочешь ты.
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Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины и пожелать хочу верных решений и бравой работы, добрых идей и понимания людей, искреннего уважения и большой любви сердца, счастливых дней и радостных событий жизни.
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Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной.
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Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!