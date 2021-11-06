День социального работника 2021 / фото ua.depositphotos.com

Ежегодно в первое воскресенье ноября Украина отмечает День социального работника. Этот праздник касается почти 150 тысяч профессионалов, работающих в социальных службах. Они заботятся о самых уязвимых категориях населения: пожилых людях, ветеранах, сиротах, безработных и людях с инвалидностью.

День работника социальной сферы: история праздника

Профессиональный праздник социальных работников был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Этот день отмечают работники Пенсионного фонда, служб занятости и страхования, Министерства труда и других учреждений.

День социально работника Украины: поздравления, картинки и открытки

Сегодня поздравляем,

Работников соц. сферы,

Тепла им пожелаем,

И счастья им без меры,

Пусть здоровье прибывает,

И уют в доме царит,

Судьба желанья исполняет,

Радость жизнь пускай дарит,

Друзей хороших в окружении,

Любви крепкой в отношениях,

В трудах, затеях вдохновения,

Добра, удачи и везения.

***

Работник сферы социальной,

С твоим столь радостным деньком!

Тебе — зарплаты нереальной,

Богатств несметных полный дом!

Пускай начальство тебя ценит,

А дома любят тебя все,

Работу завтра пусть отменят,

Развеселиться чтоб совсем!

***

Соцработники сегодня

Отмечают праздник свой.

От души вас поздравляем,

Уважает вас любой.

Находить желаю силы

И дарить другим тепло.

Вы несете людям радость,

Понимание, добро.

***

Работник социальной сферы Украины,

Скорее поздравление прими.

Пусть расцветает жизнь жасмином

В объятьях счастья и любви.

Пусть на работе будет все прекрасно,

Пускай заветные сбываются мечты.

Пусть будет мир твой добрым, ясным,

В нем будет все, как хочешь ты.

***

Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины и пожелать хочу верных решений и бравой работы, добрых идей и понимания людей, искреннего уважения и большой любви сердца, счастливых дней и радостных событий жизни.

***

Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной.

***

Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!

С днем социального работника / фото klike.net
С днем социального работника / фото klike.net
С днем социального работника / фото klike.net
С днем работника социальной сферы / фото fresh-cards.ru
С днем социального работника / фото klike.net
С днем работника социальной сферы / фото fresh-cards.ru
С днем социального работника / фото klike.net
С днем социального работника / фото klike.net

Автор: Екатерина Пулатова