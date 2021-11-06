В День социального работника отмечают праздник профессионалы, которые работают в социальной сфере.

Ежегодно в первое воскресенье ноября Украина отмечает День социального работника. Этот праздник касается почти 150 тысяч профессионалов, работающих в социальных службах. Они заботятся о самых уязвимых категориях населения: пожилых людях, ветеранах, сиротах, безработных и людях с инвалидностью.

День работника социальной сферы: история праздника

Профессиональный праздник социальных работников был учрежден в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Этот день отмечают работники Пенсионного фонда, служб занятости и страхования, Министерства труда и других учреждений.

День социально работника Украины: поздравления, картинки и открытки

Сегодня поздравляем, Работников соц. сферы, Тепла им пожелаем, И счастья им без меры, Пусть здоровье прибывает, И уют в доме царит, Судьба желанья исполняет, Радость жизнь пускай дарит, Друзей хороших в окружении, Любви крепкой в отношениях, В трудах, затеях вдохновения, Добра, удачи и везения. *** Работник сферы социальной, С твоим столь радостным деньком! Тебе — зарплаты нереальной, Богатств несметных полный дом! Пускай начальство тебя ценит, А дома любят тебя все, Работу завтра пусть отменят, Развеселиться чтоб совсем! *** Соцработники сегодня Отмечают праздник свой. От души вас поздравляем, Уважает вас любой. Находить желаю силы И дарить другим тепло. Вы несете людям радость, Понимание, добро. *** Работник социальной сферы Украины, Скорее поздравление прими. Пусть расцветает жизнь жасмином В объятьях счастья и любви. Пусть на работе будет все прекрасно, Пускай заветные сбываются мечты. Пусть будет мир твой добрым, ясным, В нем будет все, как хочешь ты. *** Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины и пожелать хочу верных решений и бравой работы, добрых идей и понимания людей, искреннего уважения и большой любви сердца, счастливых дней и радостных событий жизни. *** Поздравляем всех работников социальной сферы Украины с их праздником. Вы делаете великую и важную работу: вы помогаете людям там, где они сами не могут помочь себе. Пусть же успехов у вас будет как можно больше, а неудачи вовсе обходят вашу жизнь стороной. *** Поздравляю с Днём работника социальной сферы Украины. Пусть общий язык находится со всеми, пусть любовь и нежность всегда присутствуют в отношениях с близкими, пусть тебе понимать этот мир будет легко, пусть в ответ этот мир дарит для тебя каждый день удачи, радости, успеха и оптимизма!

Автор: Екатерина Пулатова