День памяти Григория Чудотворца отмечается ежегодно 30 ноября.

30 ноября в день памяти Григория Чудотворца верующие чтят известного богослова и епископа Неокесарийского. В этот день наши предки проводили громкие гуляния и ездили на санях. В эту дату установлено несколько строгих запретов, которые нельзя нарушать.

Кто такой Григорий Чудотворец

Григорий родился в языческой семье и сам пришел к христианству. В Евангелии он нашел настоящий смысл жизни. Он прожил целомудренную и благочестивую жизнь, никогда не поддавался соблазнам.

Однажды язычники прислали ему блудницу, которая требовала с Григория плату за якобы совершенный грех. Святой заплатил ей, и она упала на землю в припадке. Григорий помолился о грешнице, и бесы отпустили её.

Впоследствии он стал епископом Неоксарии и совершил немало чудес: изгонял бесов, исцелял больных и примирял людей, которые долго враждовали.

Что нельзя делать в день Григория Чудотворца

В эту дату ни в коем случае нельзя ссориться, иначе можно навлечь на себя сильный гнев святого. Кто поссориться 30 ноября, тот будет долго враждовать. Также в эту дату нельзя давать обсуждать человека за спиной.

В этот день запрещено примерять чужие украшения, особенно обручальные кольца. Также не следует отправляться в дорогу, иначе в пути может произойти беда.

Молитва святому Григорию Чудотворцу

Епископу Неоксарийскому молятся при болезни, разочаровании в жизни, потере веры в Бога. Также ему читают молитву если хотят помириться с кем-то.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, преподобне отче Григорие! Услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас грешных в толицех обстояниих сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых и всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас во греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли, преподобне отче наш Григорие, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное. жительство, оставление грехов и душам нашим спасение и велию милость, ныне и во веки веков. Аминь.

Автор: Екатерина Пулатова