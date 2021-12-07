День ангела Екатерины отмечается ежегодно 7 декабря.

7 декабря все Екатерины отмечают свои именины. В День святой Екатерины церковь чтит память одноименной святой, которая славилась хорошим образованием, острым умом, чистой речью и непоколебимой верой в Христа. Святую Екатерину убили язычники, хотя она не совершила ничего дурного.

Имя Екатерина с древнегреческого означает "чистая", "непорочная". По характеру она ярко выраженный меланхолик. Екатерина обидчивая, ранимая, нерешительная, при этом очень добрая и всегда готовая помочь другим. Она прекрасно чувствует людей и читает их как открытую книгу.

С днем Екатерины 2021: стихи и проза

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпения,

И здоровье, и везения.

Верить в чудо и любовь,

Быть счастливой вновь и вновь!

***

Поздравляю, Катерина,

С Днём заступницы твоей,

Пожелать хочу здоровья,

И удачи долгих дней.

Чтобы дни текли за днями,

Но она тебя всегда,

От невзгод легко спасала,

И от горя берегла.

***

В день 7 декабря,

В День Екатерины

У всех Катюш на свете

Праздник — именины!

В этот именинный день

Солнце пусть сияет,

Снег искрится золотой

И в глазах мерцает!

***

Катя, Катенька, Катюша,

Я прошу, меня послушай.

День святой сегодня, твой,

Человек ты мой родной.

Будь здорова ты, довольна

Всем что есть. И чтоб без больно

Все помехи и преграды

Превращала ты в награды.

***

В День Святой Екатерины

Поздравления шлю свои,

Доброты желаю в жизни,

Светлой радости, любви.

Будь любимой и желанной,

Страстной, нежной и родной,

И веселой, и счастливой —

Этот день сегодня твой!

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю, дорогая,

Покровительства святой

Я во всем тебе желаю.

Пусть она тебя услышит,

Верный даст совет всегда,

Слушай сердце, будь счастливой,

Не сдавайся никогда.

***

С днём святой Екатерины!

Пусть хранит она тебя

От разных бед, от злой пучины

Твои отводит берега.

Пусть в твоей жизни будет много

Счастливых дней, добра, любви.

Прогоняются тревоги

И исполняются мечты.

***

С Днём святой Екатерины!

Пусть любовь пошлёт она,

Станут чувства все взаимны,

И добавит жизнь тепла.

Пусть исполнятся желания,

Расцветает доброта,

И успех, и понимание

Будут пусть всегда-всегда!

***

Пусть святая Екатерина тебя бережёт,

Веру с надеждой пусть в сердце зажжёт,

Смотрит с небес нежным пусть взглядом,

В мыслях и в сердце всегда будет рядом!

Пусть дарит тебе: благозвучие, мягкость,

Помощь кому-то, не будет пусть в тягость,

Смех украшает пусть жизнь твою вечно,

В счастье живи, я прошу — бесконечно!

***

Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы Святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала хранить чистоту помыслов, любовь в сердце и крепость веры в душе. Пускай в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.

***

Поздравляю с Днем святой Екатерины! Пусть святая принесет в Ваш дом счастье, любовь, взаимопонимание, уважение, гармонию и убережёт от зависти и злости! Желаю Вам, чтобы сердце всегда было милосердным, мысли светлыми, а поступки добрыми!

***

С Днём святой Екатерины. Желаю искренних светлых надежд. Желаю радостных тёплых улыбок. Желаю прекрасных счастливых мгновений. Екатерина, оставайся всегда такой нежной, чуткой, доброй, милой, талантливой, умной, смелой, красивой!

***

С днем святой Екатерины! Пусть дни будут яркими красками разукрашены, чтобы не было в них серых пятен, которые портили бы настроение. Желаю светлых моментов, мира и понимания с близкими, а на пути пусть только искренние люди встречаются.

С Днем ангела Екатерины: поздравления в картинках

Автор: Екатерина Пулатова