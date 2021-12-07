7 декабря все Екатерины отмечают свои именины. В День святой Екатерины церковь чтит память одноименной святой, которая славилась хорошим образованием, острым умом, чистой речью и непоколебимой верой в Христа. Святую Екатерину убили язычники, хотя она не совершила ничего дурного.
Имя Екатерина с древнегреческого означает "чистая", "непорочная". По характеру она ярко выраженный меланхолик. Екатерина обидчивая, ранимая, нерешительная, при этом очень добрая и всегда готовая помочь другим. Она прекрасно чувствует людей и читает их как открытую книгу.
С днем Екатерины 2021: стихи и проза
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпения,
И здоровье, и везения.
Верить в чудо и любовь,
Быть счастливой вновь и вновь!
***
Поздравляю, Катерина,
С Днём заступницы твоей,
Пожелать хочу здоровья,
И удачи долгих дней.
Чтобы дни текли за днями,
Но она тебя всегда,
От невзгод легко спасала,
И от горя берегла.
***
В день 7 декабря,
В День Екатерины
У всех Катюш на свете
Праздник — именины!
В этот именинный день
Солнце пусть сияет,
Снег искрится золотой
И в глазах мерцает!
***
Катя, Катенька, Катюша,
Я прошу, меня послушай.
День святой сегодня, твой,
Человек ты мой родной.
Будь здорова ты, довольна
Всем что есть. И чтоб без больно
Все помехи и преграды
Превращала ты в награды.
***
В День Святой Екатерины
Поздравления шлю свои,
Доброты желаю в жизни,
Светлой радости, любви.
Будь любимой и желанной,
Страстной, нежной и родной,
И веселой, и счастливой —
Этот день сегодня твой!
***
С Днем святой Екатерины
Поздравляю, дорогая,
Покровительства святой
Я во всем тебе желаю.
Пусть она тебя услышит,
Верный даст совет всегда,
Слушай сердце, будь счастливой,
Не сдавайся никогда.
***
С днём святой Екатерины!
Пусть хранит она тебя
От разных бед, от злой пучины
Твои отводит берега.
Пусть в твоей жизни будет много
Счастливых дней, добра, любви.
Прогоняются тревоги
И исполняются мечты.
***
С Днём святой Екатерины!
Пусть любовь пошлёт она,
Станут чувства все взаимны,
И добавит жизнь тепла.
Пусть исполнятся желания,
Расцветает доброта,
И успех, и понимание
Будут пусть всегда-всегда!
***
Пусть святая Екатерина тебя бережёт,
Веру с надеждой пусть в сердце зажжёт,
Смотрит с небес нежным пусть взглядом,
В мыслях и в сердце всегда будет рядом!
Пусть дарит тебе: благозвучие, мягкость,
Помощь кому-то, не будет пусть в тягость,
Смех украшает пусть жизнь твою вечно,
В счастье живи, я прошу — бесконечно!
***
Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы Святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала хранить чистоту помыслов, любовь в сердце и крепость веры в душе. Пускай в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.
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Поздравляю с Днем святой Екатерины! Пусть святая принесет в Ваш дом счастье, любовь, взаимопонимание, уважение, гармонию и убережёт от зависти и злости! Желаю Вам, чтобы сердце всегда было милосердным, мысли светлыми, а поступки добрыми!
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С Днём святой Екатерины. Желаю искренних светлых надежд. Желаю радостных тёплых улыбок. Желаю прекрасных счастливых мгновений. Екатерина, оставайся всегда такой нежной, чуткой, доброй, милой, талантливой, умной, смелой, красивой!
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С днем святой Екатерины! Пусть дни будут яркими красками разукрашены, чтобы не было в них серых пятен, которые портили бы настроение. Желаю светлых моментов, мира и понимания с близкими, а на пути пусть только искренние люди встречаются.