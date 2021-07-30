29 июля отмечается международный праздник, посвященный одной из важнейших сфер нашей жизни. Невозможно представить полноценную жизнь без друзей. Они выручают нас в сложные времена, помогают советами и разделяют с нами радостные моменты. Для почтения важности дружбы создан одноименный праздник.
Напомним также, что в этот день отмечается День сисадмина.
Международный день дружбы: история праздника
Предпосылкой возникновения новой даты стали Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, охватывающие период с 2001-го по 2010-й годы. В апреле 2011 года ООН предложила выбрать соответствующий день в календаре для почтения дружбы.
Глобальная цель праздника состоит в том, чтобы помнить, что все люди являются друзьями вне зависимости от цвета кожи, пола и социального положения. Это также хороший повод пригласить всех друзей на посиделки.
Поздравления с Днем дружбы в стихах
Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так —
Проблемой можно поделиться.
Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.
День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!
***
Дружба — это важно.
Дружба — это нужно.
Это знает каждый:
Жить без дружбы сложно!
С праздником, подруги!
С праздником, друзья!
Нам ведь друг без друга
Жить никак нельзя.
Дружбу берегите,
Ясно ведь без слов:
Она, как ни крутите,
Важнее, чем любовь...
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
Для человека важен тот
Кто с ним разделит грусть и радость,
Кто не осудит и поймет,
Поддержит, если в жизни гадость.
Друг — тот, кто верен нам всегда,
Для человека дружба свята,
Другие чувства никогда
Настолько не воспеть крылато.
В день дружбы просто вспомним тех,
Кто в жизни помогал охотно.
Пусть им сопутствует успех,
И радостей придет бессчетно.
***
Поздравляю с Днём друзей,
С Днём прекрасной дружбы!
Пусть живётся веселей,
Ярче, добродушнее!
Повод смех пускай найдёт,
Расцветут улыбки,
Праздник счастье принесёт
И добра насыплет!