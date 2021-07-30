30 июля отмечается один из самых молодых праздников в календаре – Международный день дружбы.

29 июля отмечается международный праздник, посвященный одной из важнейших сфер нашей жизни. Невозможно представить полноценную жизнь без друзей. Они выручают нас в сложные времена, помогают советами и разделяют с нами радостные моменты. Для почтения важности дружбы создан одноименный праздник.

Напомним также, что в этот день отмечается День сисадмина.

Международный день дружбы: история праздника

Предпосылкой возникновения новой даты стали Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, охватывающие период с 2001-го по 2010-й годы. В апреле 2011 года ООН предложила выбрать соответствующий день в календаре для почтения дружбы.

Глобальная цель праздника состоит в том, чтобы помнить, что все люди являются друзьями вне зависимости от цвета кожи, пола и социального положения. Это также хороший повод пригласить всех друзей на посиделки.

Поздравления с Днем дружбы в стихах

Как хорошо иметь друзей,

Ведь с ними можно веселиться,

А если что-то, вдруг, не так —

Проблемой можно поделиться.

Друзья всегда тебя поймут,

Дадут совет, в беде помогут.

И даже просто помолчать,

Когда слова не к месту, смогут.

День дружбы празднует народ,

Весь мир друг друга поздравляет.

Пусть каждый дружбу бережет,

И о друзьях не забывает!

***

Дружба — это важно.

Дружба — это нужно.

Это знает каждый:

Жить без дружбы сложно!

С праздником, подруги!

С праздником, друзья!

Нам ведь друг без друга

Жить никак нельзя.

Дружбу берегите,

Ясно ведь без слов:

Она, как ни крутите,

Важнее, чем любовь...

***

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

Для человека важен тот

Кто с ним разделит грусть и радость,

Кто не осудит и поймет,

Поддержит, если в жизни гадость.

Друг — тот, кто верен нам всегда,

Для человека дружба свята,

Другие чувства никогда

Настолько не воспеть крылато.

В день дружбы просто вспомним тех,

Кто в жизни помогал охотно.

Пусть им сопутствует успех,

И радостей придет бессчетно.

***

Поздравляю с Днём друзей,

С Днём прекрасной дружбы!

Пусть живётся веселей,

Ярче, добродушнее!

Повод смех пускай найдёт,

Расцветут улыбки,

Праздник счастье принесёт

И добра насыплет!

С Днем дружбы: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова