Сегодня, 13 ноября, во всем мире отмечается День доброты.

Всемирный день доброты - уникальный праздник, который помогает людям проявить тепло и заботу о ближних своих. Конечно, для проявлений любви не обязательно искать повод, но сегодня такие действия особенно уместны.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 13 ноября отмечается еще.

Международный день доброты - история торжества

Читайте также13 ноября: народные обычаи, традиции, приметы погоды и запретыВ 1998 году в Токио страны тихоокеанского региона провели симпозиум, который назывался "Всемирное движение за доброту". Именно они были первыми, кто учредил праздник, а позднее к идее присоединились и другие государства.

День доброты считается событием действий. В эту дату важно обращать внимание на самые, казалось бы, незначительные вещи и видеть в них положительные моменты. 13 ноября - удачное время, чтобы вспомнить, как важно дарить друг другу яркие эмоции, творить добро на всей земле и нести в этот мир благие вести.

Всемирный день доброты - стихи, оригинальные открытки и поздравления

Доброта спасет весь мир -

Истина известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместна.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

Поздравляю со Всемирным днём доброты и от души желаю никогда не терять веры во всё хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в твоём сердце живёт любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.

***

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

Поздравляю со Всемирным днём доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!

***

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

***

С Днем доброты примите поздравленье

И пожеланья только наилучшего всего.

Пускай добро нам дарит вдохновенье,

Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,

Любви, заботы, понимания во всем.

Пусть наполняют радость и участье

И душу каждую, и каждый дом.

Желаю, чтобы каждый человек в мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, человеколюбием, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести; мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имеющим границ, и пропитывало сердце каждого человека на земле. С Всемирным днем доброты!

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Автор: Кристина Кащавцева