Всемирный день доброты - уникальный праздник, который помогает людям проявить тепло и заботу о ближних своих. Конечно, для проявлений любви не обязательно искать повод, но сегодня такие действия особенно уместны.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 13 ноября отмечается еще.
Международный день доброты - история торжества
Читайте также13 ноября: народные обычаи, традиции, приметы погоды и запретыВ 1998 году в Токио страны тихоокеанского региона провели симпозиум, который назывался "Всемирное движение за доброту". Именно они были первыми, кто учредил праздник, а позднее к идее присоединились и другие государства.
День доброты считается событием действий. В эту дату важно обращать внимание на самые, казалось бы, незначительные вещи и видеть в них положительные моменты. 13 ноября - удачное время, чтобы вспомнить, как важно дарить друг другу яркие эмоции, творить добро на всей земле и нести в этот мир благие вести.
Всемирный день доброты - стихи, оригинальные открытки и поздравления
Доброта спасет весь мир -
Истина известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместна.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
Поздравляю со Всемирным днём доброты и от души желаю никогда не терять веры во всё хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в твоём сердце живёт любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.
***
Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
Поздравляю со Всемирным днём доброты. Пусть каждый день будет добрым, пусть на твоём пути встречаются только добрые люди, пусть для тебя звучат добрые слова, пусть в твоём сердце рождаются добрые чувства, пусть твоя душа живёт добрыми эмоциями, пусть доброта торжествует в твоей жизни и в жизни твоих близких людей!
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.
***
С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.
Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.
Желаю, чтобы каждый человек в мире вооружился добрыми чувствами, искренними намерениями, человеколюбием, состраданием, милосердием и любовью и стал настоящим воином добра, который будет нести; мир, любовь и свет. Желаю, чтобы добро стало вечным победителем в нашем мире, чтобы оно было всепоглощающим, не имеющим границ, и пропитывало сердце каждого человека на земле. С Всемирным днем доброты!
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