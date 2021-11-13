13 ноября - 317-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 48 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день доброты, День рождения сосиски, Международный день слепых, День симфонического металла.

В США - День "Пустите слух", День объятий музыканта, День индийского пудинга, День "охотниц" на мужчин, День Сэди Хокинс, в Грузии - День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси, в Италии - Фестиваль белых трюфелей, в Люксембурге - День посадки деревьев, в Аргентине - День национальной мысли, в Эквадоре - День образования, День бухгалтера, в Панаме - День журналиста.

Памятные даты 13 ноября, годовщины и события

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.

В 1854 году американский парусный корабль "New Era", следуя из Бремена в Нью-Йорк, разбился, попав на мель в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв – более 300 человек.

В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как "лифчик без спинки".

В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, стали причиной гибели свыше 500 тысяч человек.

В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата – "Маринер-9" (США).

Читайте такжеЧерная Пятница 2021: когда начнутся распродажи и кто предлагает скидкиВ 1980 году американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

В 1985 году произошло извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845 года. Погибло свыше 20 тысяч людей.

В 1987 году, дабы способствовать "безопасному сексу", а также предотвратить заражение СПИДом, BBC продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий презерватив.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святому Никодиму, который считался защитником дома от пожаров. День очень хорош для охотников и рыболовов. Другие названия праздника: "Никодим", "Никодимов день", "День матицы".

Что сегодня нельзя делать

13 ноября считается тяжелым по энергетике и неудачным. Лучше не начинать ничего нового и вообще не вести активную деятельность. Сегодня, как никогда, возможны кражи и потери.

Приметы на 13 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнечная погода - к сильному ветру;

воробьи громко чирикают - к теплу;

не слышно воробьиного чириканья - вскоре сильно похолодает.

Именины 13 ноября

Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева