День ангела Валентина отмечается несколько раз в году, в том числе и 14 февраля.

14 февраля во всем мире празднуется День святого Валентина - романтический праздник влюбленных. В этот день христиане чтят двух католических святых Валентина Интерамнского и Валентина Римского. Другие именины Валентина отмечаются 27 апреля, 7 мая, 19 июля, 12 августа, 11 октября.

В день ангела Валентина принимают поздравления все обладатели этого имени, а также Валентиновны и Валентиновичи.

Имя имеет латинское происхождение и означает "здоровый", "сильный". Валентин - добрый и общительный мужчина. Он всегда готов помочь близким, но считает, что каждый сам кузнец своего счастья, и что иногда полезно ошибаться. Иногда Валентин бывает слишком скрытным. У него слабое здоровье.

С днем ангела Валентина: стихи и проза

Не так уж много дней в году,

Когда тебя поздравить можно,

Я от души всё говорю,

В праздник Ангельский и Божий,

Желаю, Валентин, добра,

Чтоб жизнь была твоя счастливой,

Так же удачи и сполна,

Быть рядом с женщиной любимой,

И честно верить в чудеса,

Твой Ангел их осуществляет,

Ещё раз с праздником тебя,

Пусть этот день восторг подарит!

***

Имеет Валентин успех

Везде, во всем, всегда, у всех!

С латыни Валя — значит "сильный",

Успех и должен быть стабильный!

В нем столько такта, теплоты,

Душевной тонкой красоты!

Мы Валентина уважаем,

Всего, что хочет сам, желаем!

В день православных именин

Мы все хотим быть рядом с ним,

Чтоб Валю с праздником поздравить

И удовольствие доставить!

***

Валентин – как отголосок счастья,

Имя твое силы придает.

Пусть судьба, коль это в ее власти,

Радость и удачу принесет.

Поздравляю от души, от сердца,

Именины для того и есть,

Чтоб теплом друзей ты мог согреться,

И признанье в их глазах прочесть!

***

Здоров и силен интеллектом,

Работой своей увлечен.

Немного похож на поэта,

Поскольку горяч и влюблен.

Так будь всегда таким, наш друг,

Не убоясь житейских вьюг!

***

Много счастья в именины

Я желаю Валентину,

Пусть всегда тебе везет,

И за поворотом ждет

Только счастье и успех,

А еще – счастливый смех,

Удовольствие побед

И немало долгих лет!

***

***

Валентин — это так величаво!

Это имя так многие любят!

Не гордись и веди себя здраво!

И тебе много счастья прибудет!

Поздравление со смыслом, конечно,

Но запомни его навсегда!

Ты веди себя чутко, сердечно,

Чтобы долгими были года!

***

Дорогой Валентин, принимай мои поздравления и пожелания здоровья, удачи, любви, успеха и достатка. Пусть в твоей жизни, Валик, каждый день будет особенным, плодотворным, интересным, разнообразным, достойным и победным. Желаю тебе всегда быть счастливым.

***

Валентин, поздравляем тебя! Желаем прекрасного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному. Ничего не бояться, быть уверенным в себе и своих друзьях, финансово независимым и просто счастливым человеком! Добра тебе!

***

Валентин, поздравляю! В этот прекрасный день желаю исполнения всего, что только пожелаешь. Желаю счастья, любви, удачи. Желаю продвижения на работе. Желаю высокую зарплату. Желаю все, что только пожелаешь сегодня и по жизни.

С именинами Валентина: картинки и открытки

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