14 февраля во всем мире празднуется День святого Валентина - романтический праздник влюбленных. В этот день христиане чтят двух католических святых Валентина Интерамнского и Валентина Римского. Другие именины Валентина отмечаются 27 апреля, 7 мая, 19 июля, 12 августа, 11 октября.
В день ангела Валентина принимают поздравления все обладатели этого имени, а также Валентиновны и Валентиновичи.
Имя имеет латинское происхождение и означает "здоровый", "сильный". Валентин - добрый и общительный мужчина. Он всегда готов помочь близким, но считает, что каждый сам кузнец своего счастья, и что иногда полезно ошибаться. Иногда Валентин бывает слишком скрытным. У него слабое здоровье.
С днем ангела Валентина: стихи и проза
Не так уж много дней в году,
Когда тебя поздравить можно,
Я от души всё говорю,
В праздник Ангельский и Божий,
Желаю, Валентин, добра,
Чтоб жизнь была твоя счастливой,
Так же удачи и сполна,
Быть рядом с женщиной любимой,
И честно верить в чудеса,
Твой Ангел их осуществляет,
Ещё раз с праздником тебя,
Пусть этот день восторг подарит!
***
Имеет Валентин успех
Везде, во всем, всегда, у всех!
С латыни Валя — значит "сильный",
Успех и должен быть стабильный!
В нем столько такта, теплоты,
Душевной тонкой красоты!
Мы Валентина уважаем,
Всего, что хочет сам, желаем!
В день православных именин
Мы все хотим быть рядом с ним,
Чтоб Валю с праздником поздравить
И удовольствие доставить!
***
Валентин – как отголосок счастья,
Имя твое силы придает.
Пусть судьба, коль это в ее власти,
Радость и удачу принесет.
Поздравляю от души, от сердца,
Именины для того и есть,
Чтоб теплом друзей ты мог согреться,
И признанье в их глазах прочесть!
***
Здоров и силен интеллектом,
Работой своей увлечен.
Немного похож на поэта,
Поскольку горяч и влюблен.
Так будь всегда таким, наш друг,
Не убоясь житейских вьюг!
***
Много счастья в именины
Я желаю Валентину,
Пусть всегда тебе везет,
И за поворотом ждет
Только счастье и успех,
А еще – счастливый смех,
Удовольствие побед
И немало долгих лет!
***
***
Валентин — это так величаво!
Это имя так многие любят!
Не гордись и веди себя здраво!
И тебе много счастья прибудет!
Поздравление со смыслом, конечно,
Но запомни его навсегда!
Ты веди себя чутко, сердечно,
Чтобы долгими были года!
***
Дорогой Валентин, принимай мои поздравления и пожелания здоровья, удачи, любви, успеха и достатка. Пусть в твоей жизни, Валик, каждый день будет особенным, плодотворным, интересным, разнообразным, достойным и победным. Желаю тебе всегда быть счастливым.
***
Валентин, поздравляем тебя! Желаем прекрасного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному. Ничего не бояться, быть уверенным в себе и своих друзьях, финансово независимым и просто счастливым человеком! Добра тебе!
***
Валентин, поздравляю! В этот прекрасный день желаю исполнения всего, что только пожелаешь. Желаю счастья, любви, удачи. Желаю продвижения на работе. Желаю высокую зарплату. Желаю все, что только пожелаешь сегодня и по жизни.