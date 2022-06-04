4 июня церковь отмечает День ангела Софии. Этот день посвящен памяти святой мученицы Софии, которая работала врачом и спасла много жизней, а также приняла мученическую смерть за Христа. В этот день все Софии принимают от родных поздравления с именинами Софии и пожелания крепкого здоровья.
Значение имени София с древнегреческого - "мудрая", "разумная". Эзотерики считают, что это имя наделяет свою обладательницу смелостью, добросердечностью и жаждой знаний. София никогда не опускает руки даже в сложных ситуациях. Также такая женщина очень упрямая.
С днем ангела Софии: стихи и проза
Софья — ты неотразима,
Так чудесна и красива,
Будь всегда на высоте
И иди к своей мечте!
Чтобы был в делах порядок,
И в деньгах, любви достаток,
Доброта людей вокруг,
Рядом самый лучший друг!
***
Жизни сладкой, как сгущёнка,
Для Софии пожелаю.
Будь в душе всегда ребёнком,
Только счастье замечая!
И удаче двери настежь
Распахни без промедленья,
И всё то, о чём мечтаешь,
Воплотится, без сомненья!
***
Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя "мудрость" означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
***
София, с праздником чудесным
Тебя сердечно поздравляю!
Всегда ты будь такой прелестной,
Тебе лишь лучшего желаю!
***
Сегодня твой день, София.
Я желаю тебе от души,
Чтобы ты была счастлива,
Чтоб сбывались твои мечты.
Я желаю тебе везения,
Силы, мудрости, доброты.
Я желаю чтоб каждый день,
В душе расцветали цветы.
***
София! Свою мудрость не теряя,
Иди по жизни радостно всегда!
И пусть тебя любовь сопровождает,
Удачи светит яркая звезда!
***
София, будь всегда собой,
В себе ты нежность сохрани,
Делись ты с миром добротой,
И жизнь свою ты счастью посвяти.
***
Драгоценная София!
Пусть тебя удача ждёт,
Накрывает эйфория,
И улыбка оживёт.
В каждом дне любовь найдётся,
Как и близких голоса,
И сияют, словно солнце,
Твои нежные глаза!
***
Сонечка, поздравляю тебя с днем именин! Желаю тебе всегда быть таким же светлым солнышком, никогда не унывать, всегда достигать поставленных целей и с легкостью покорять новые вершины.
***
София, искренне поздравляю тебя с праздником. Пожелать хочу бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много радости! Украшай своей улыбкой каждый день, и всё будет отлично.
***
С праздником, София! Желаю, чтобы любые трудности были лишь толчком к чему-то более успешному и удачному, всё в жизни получалось, родные и близкие были рядом, а в сердце всегда жила любовь, верность и дружба!
***
Чудесная и милая София, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе счастливой атмосферы жизни, осадков радости и веселья, яркого света удачи и везения, прекрасных рассветов любви и нежности, красивых желаний и великолепной мечты.
***
София, дорогая, в этот знаменательный день, хочу тебе пожелать всего самого замечательного. Не останавливайся перед преградами, достигай своих целей, будь счастливой и любимой. Пусть в твоей жизни будет много цветов и улыбок!
С днем ангела Софии: картинки и открытки
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