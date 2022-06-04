В День ангела Софии обладательницы этого красивого имени получают поздравления.

4 июня церковь отмечает День ангела Софии. Этот день посвящен памяти святой мученицы Софии, которая работала врачом и спасла много жизней, а также приняла мученическую смерть за Христа. В этот день все Софии принимают от родных поздравления с именинами Софии и пожелания крепкого здоровья.

Значение имени София с древнегреческого - "мудрая", "разумная". Эзотерики считают, что это имя наделяет свою обладательницу смелостью, добросердечностью и жаждой знаний. София никогда не опускает руки даже в сложных ситуациях. Также такая женщина очень упрямая.

С днем ангела Софии: стихи и проза

Софья — ты неотразима,

Так чудесна и красива,

Будь всегда на высоте

И иди к своей мечте!

Чтобы был в делах порядок,

И в деньгах, любви достаток,

Доброта людей вокруг,

Рядом самый лучший друг!

***

Жизни сладкой, как сгущёнка,

Для Софии пожелаю.

Будь в душе всегда ребёнком,

Только счастье замечая!

И удаче двери настежь

Распахни без промедленья,

И всё то, о чём мечтаешь,

Воплотится, без сомненья!

***

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

***

София, с праздником чудесным

Тебя сердечно поздравляю!

Всегда ты будь такой прелестной,

Тебе лишь лучшего желаю!

***

Сегодня твой день, София.

Я желаю тебе от души,

Чтобы ты была счастлива,

Чтоб сбывались твои мечты.

Я желаю тебе везения,

Силы, мудрости, доброты.

Я желаю чтоб каждый день,

В душе расцветали цветы.

***

София! Свою мудрость не теряя,

Иди по жизни радостно всегда!

И пусть тебя любовь сопровождает,

Удачи светит яркая звезда!

***

София, будь всегда собой,

В себе ты нежность сохрани,

Делись ты с миром добротой,

И жизнь свою ты счастью посвяти.

***

Драгоценная София!

Пусть тебя удача ждёт,

Накрывает эйфория,

И улыбка оживёт.

В каждом дне любовь найдётся,

Как и близких голоса,

И сияют, словно солнце,

Твои нежные глаза!

***

Сонечка, поздравляю тебя с днем именин! Желаю тебе всегда быть таким же светлым солнышком, никогда не унывать, всегда достигать поставленных целей и с легкостью покорять новые вершины.

***

София, искренне поздравляю тебя с праздником. Пожелать хочу бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много радости! Украшай своей улыбкой каждый день, и всё будет отлично.

***

С праздником, София! Желаю, чтобы любые трудности были лишь толчком к чему-то более успешному и удачному, всё в жизни получалось, родные и близкие были рядом, а в сердце всегда жила любовь, верность и дружба!

***

Чудесная и милая София, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе счастливой атмосферы жизни, осадков радости и веселья, яркого света удачи и везения, прекрасных рассветов любви и нежности, красивых желаний и великолепной мечты.

***

София, дорогая, в этот знаменательный день, хочу тебе пожелать всего самого замечательного. Не останавливайся перед преградами, достигай своих целей, будь счастливой и любимой. Пусть в твоей жизни будет много цветов и улыбок!

С днем ангела Софии: картинки и открытки

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