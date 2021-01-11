Сегодня празднуются именины девушек по имени Наталья.

Каждый день году в церковном календаре посвящен именам определенных святых. Сегодня свои именины отмечают все девушки и женщины с именем Наталья. Церковь почитает память преподобных мучениц Натальи Сундуковой, Натальи Силуяновой и Натальи Васильевой.

Имя Наталья произошло от латинского словосочетания "Dies Natalis Domini" - "Рождество", "рождественская". Наталья - это оптимистичная, приятная и дружелюбная девушка. Она имеет творческий склад ума, ценит своих друзей и очень преданно относится к своим родителям.

Поздравления с именинами Натальи

В твой день, Наташа, пожелаю

Любви большой, как океан,

Крылом пусть ангел укрывает,

Успех поймает в свой капкан!

И пусть глаза всегда искрятся,

И настроение поёт,

Мечты все будут исполняться

Сегодня, завтра, круглый год!

С Днем Ангела, Наташенька, тебя,

Сердечно нынче поздравляю.

Пусть окружают счастьем небеса,

Любви тебе прекраснейшей желаю.

Пусть Ангелы всюду бережет

От бед, невзгод, печалей и обиды.

Пускай во всем тебе везет,

Душа и сердце будут радостью увиты.

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед,

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

Тебе, Наталья, радости, везения.

Сердечно поздравляю в светлый час.

На всех пусть хватит твоего терпения,

Ничто не огорчает твоих глаз!

В день ангела, желаю, непременно,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Признаюсь тебе честно, откровенно

Любовь и счастье заслужила ты!

Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днём, с днём ангела. Пусть твой хранитель всегда тебя оберегает от бед этой жизни и завистливых глаз, пусть будет твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет доброе чудо и невероятное волшебство в твоём каждом дне, пусть весёлым и лёгким всегда остаётся твой характер.

С днём ангела, милая Наташа. Пусть твой крылатый защитник укроет тебя от ненастной погоды, от ненужной грусти, от глупых идей, от дурных людей, от злых дней. Желаю тебе, Наташенька, быть всегда самим очарованием с душою, полной доброты и сердцем, вдохновляющим тебя любовью!

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Автор: Екатерина Пулатова