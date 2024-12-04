4 декабря поздравьте знакомых Кать с Днем ангела Екатерины по новому стилю.

День ангела Екатерины 2024 отмечается 4 декабря по новому стилю или 17 декабря по старому. Сегодня стоит поздравить с именинами знакомых по имени Катя. Мы собрали трогательные пожелания и красивые авторские открытки, которые вызовут улыбку у именинниц.

Поздравления с Днем ангела Екатерины - стихи, проза и картинки

Сегодня именины справляешь ты, Катюша,

А потому скорее ты поздравленья слушай!

Видео дня

Всегда будь, дорогая, здорова и красива.

Пусть будет в твоей жизни побольше позитива.

Пускай ангел-хранитель от бед убережет,

А в сердце твоем вера на лучшее живет!

Прошу тебя, родная, будь счастлива всегда.

Пусть сбудутся мечты все легко и без труда!

***

В День Святой Екатерины

Поздравления шлю свои,

Доброты желаю в жизни,

Светлой радости, любви.

Пусть судьба счастливой будет,

Беды мимо пролетают,

Пусть Святая Екатерина

Веру в сердце укрепляет.

Слышит пусть твои молитвы,

Огонек свечи дрожит,

Пусть тебя своею силой

На добро благословит!

***

С Днем святой Екатерины,

Поздравляю я тебя.

Пусть она оберегает

И хранит покой всегда.

Пусть с тобою будет рядом

Ангел - имени, судьбы.

Путь нелегкий освещает

Твой, на жизненном пути.

***

В День святой Екатерины

Мы встречаем именины,

Нашу Катю поздравляем,

Счастья и любви желаем!

***

В день Святой Екатерины

Желаю, чтобы без причины

На тебя напало счастье

И отпугнуло все ненастья.

Чтобы солнце свет дарило,

Даже в ночь тебе светило.

Достатка в целом, наслаждений,

Здоровья крепкого, стремлений!

***

У всех Катюшек именины!

В День святой Екатерины

Тебе желаю счастья и любви.

Лет до двести радостно живи!

Пусть не пройдет восторг с годами

И пусть надежды реют над домами,

Пусть будешь весела, бодра, здорова

И любима, ведь любовь - всему основа.

***

В Святой Екатерины день

Не омрачит пусть сердца тень,

В душе пускай любовь царит,

А Бог простит, благословит!

Пускай глаза добром сияют,

И ангел от невзгод спасает,

Наполнится теплом ваш дом,

Чтоб смех и радость жили в нем!

***

Катюша, с именинами тебя! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает от всех невзгод и бед!

***

С Днем ангела тебя, Катюша! Желаю тепла любви и света счастья во всех событиях и начинаниях! Пусть твоё сердце всегда указывает верный путь, и новый день преподносит добро!

***

Поздравляю с именинами Екатерины. И хочу пожелать тебе всегда верить в лучшее, действовать, стремиться и добиваться поставленных задач. Пусть даже если они кажутся невероятными. Счастья и здоровья тебе, благополучия твоей семье и новых побед в жизни!

***

Катя, поздравляю с твоим праздником! Пусть каждое мгновение жизни будет прекрасным и светлым. Желаю мира и лада в семье, чтобы постоянно чувствовалась поддержка близких людей. Пусть всё лучшее будет для тебя в этот день!

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