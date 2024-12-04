День ангела Екатерины 2024 отмечается 4 декабря по новому стилю или 17 декабря по старому. Сегодня стоит поздравить с именинами знакомых по имени Катя. Мы собрали трогательные пожелания и красивые авторские открытки, которые вызовут улыбку у именинниц.
Поздравления с Днем ангела Екатерины - стихи, проза и картинки
Сегодня именины справляешь ты, Катюша,
А потому скорее ты поздравленья слушай!
Всегда будь, дорогая, здорова и красива.
Пусть будет в твоей жизни побольше позитива.
Пускай ангел-хранитель от бед убережет,
А в сердце твоем вера на лучшее живет!
Прошу тебя, родная, будь счастлива всегда.
Пусть сбудутся мечты все легко и без труда!
***
В День Святой Екатерины
Поздравления шлю свои,
Доброты желаю в жизни,
Светлой радости, любви.
Пусть судьба счастливой будет,
Беды мимо пролетают,
Пусть Святая Екатерина
Веру в сердце укрепляет.
Слышит пусть твои молитвы,
Огонек свечи дрожит,
Пусть тебя своею силой
На добро благословит!
***
С Днем святой Екатерины,
Поздравляю я тебя.
Пусть она оберегает
И хранит покой всегда.
Пусть с тобою будет рядом
Ангел - имени, судьбы.
Путь нелегкий освещает
Твой, на жизненном пути.
***
В День святой Екатерины
Мы встречаем именины,
Нашу Катю поздравляем,
Счастья и любви желаем!
***
В день Святой Екатерины
Желаю, чтобы без причины
На тебя напало счастье
И отпугнуло все ненастья.
Чтобы солнце свет дарило,
Даже в ночь тебе светило.
Достатка в целом, наслаждений,
Здоровья крепкого, стремлений!
***
У всех Катюшек именины!
В День святой Екатерины
Тебе желаю счастья и любви.
Лет до двести радостно живи!
Пусть не пройдет восторг с годами
И пусть надежды реют над домами,
Пусть будешь весела, бодра, здорова
И любима, ведь любовь - всему основа.
***
В Святой Екатерины день
Не омрачит пусть сердца тень,
В душе пускай любовь царит,
А Бог простит, благословит!
Пускай глаза добром сияют,
И ангел от невзгод спасает,
Наполнится теплом ваш дом,
Чтоб смех и радость жили в нем!
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Катюша, с именинами тебя! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает от всех невзгод и бед!
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С Днем ангела тебя, Катюша! Желаю тепла любви и света счастья во всех событиях и начинаниях! Пусть твоё сердце всегда указывает верный путь, и новый день преподносит добро!
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Поздравляю с именинами Екатерины. И хочу пожелать тебе всегда верить в лучшее, действовать, стремиться и добиваться поставленных задач. Пусть даже если они кажутся невероятными. Счастья и здоровья тебе, благополучия твоей семье и новых побед в жизни!
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Катя, поздравляю с твоим праздником! Пусть каждое мгновение жизни будет прекрасным и светлым. Желаю мира и лада в семье, чтобы постоянно чувствовалась поддержка близких людей. Пусть всё лучшее будет для тебя в этот день!