День ангела - это дата, ближайшая ко дню рождения и день памяти небесного покровителя.

День ангела, именины - день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем.

7 декабря день ангела по новому церковному календарю празднуют Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

По старому стилю - Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Онися.

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День ангела 7 декабря - значение имени

Именины по новому стилю отмечают:

Антон - латинского происхождения, трактуется - "вступать в бой".

Имя некогда популярное в аристократических римских семьях и в Европе. Антоны - приятные и отзывчивые мужчины, легкие в общении, умные и любознательные. Из них получаются неплохие дипломаты.

Василий - имя из Древней Греции, значит "царственный", "властный", "властелин" или "царь".

Василии - общительные, умеющие сплотить и поэтому могут быть лидерами. Умные и надежные друзья.

Григорий - также родом из греции, переводится как "бодрствую".

Григориев ценят за их старательность и доброту. В то же время они могут быть очень принципиальны. Пользуются всеобщим уважением.

Иван - еврейского происхождения, в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился".

Иваны - порядочные, щедрые и добрые люди. С ними легко в общении, но некоторые из мужчин с этим именем могут быть очень амбициозны и использовать хитрость для достижения целей.

Игнатий - по происхождению латинское, означает "огонь".

Игнатии - добродушные, но в тоже время властные и инициативные. Прежде чем делать, всегда думает. Их главная особенность - умеют найти выход там, где другие его не видят.

Лев - из латинского языка, трактуется "лев".

Львы имеют сильную энергетику, они смелые, уверенные в себе, могут быть сильным и хитрым врагом. Не стоит злоупотреблять его доверием - месть будет страшна.

Михаил - с древнееврейскими корнями, трактуется как "никто не равен Богу".

Открытые и добродушные мужчины с этим именем любят во всем помогать другим. Они мужественны, но порой могут быть замкнутыми и ранимыми.

Никифор - по происхождению греческое, означает "победитель".

Это рассудительные мужчины, трудолюбивые и постоянные. Им важно оставаться в деле, также Никифоры очень расчетливы и целеустремлены.

Нил - имеет древнегреческие корни, означает "черный", "мутный".

Уверенные и спокойные мужчины, с которыми, как за каменной стеной. Помогают каждому, кто требует защиты и помощи, но иногда бывают упрямы и зациклены на своем мнении.

Павел - по происхождению латинское имя, означает "малый".

Имя стало популярным благодаря апостолу Павлу. Это добрые и отзывчивые мужчины, с ними легко в общении, хотя они и принципиальны. Могут быть очень эмоциональны и переступать через собственные ценности.

Петр - имя родом из Греции, означает "камень".

Петры - верные и добрые, типичные холерики. Иногда сочетают в себе абсолютно противоположные черты - например, радикальность и консервативность.

Сергей - латинское имя, означает "знатный", или от слова "servi dei" - "слуга Бога".

Такие мужчины добрые и порядочные, стараются не идти наперекор совести. Но могут оказываться под влиянием чужого мнения, это их слабая сторона.

Именины по старому стилю отмечают Григорий, Иван, Михаил, а также:

Евгений - имя из Древней Греции, в переводе - "благородный".

Евгении - это добрые люди, которые любят заботиться о близких. Они ответственны и обязательны, но порой бывают требовательны и к другим, поэтому с Евгениями бывает непросто.

Екатерина - по одной из версий греческое имя, означает "непорочная". Екатерины - большие выдумщицы, что помогает им справиться с рутинными проблемами. Но могут быть корыстными и манипулировать людьми, хотя при этом стараются выглядеть честными и непорочными.

Марк - латинское имя, переводится как "молоток".

Марки - успешные мужчины. Умеют прятать эмоции, но иной раз бывают резкими в общении. Добрые и отзывчивые, их отличительная черта - с ходу принимают важные решения.

Александр - греческое имя, означает "защитник".

В большинстве своём это миролюбивые, мужественные и заботливые мужчины. Легко располагают к себе людей, но при этом могут быть властными.

Алексей - от древнегреческого, трактуется как "защитник" и "помощник".

Это мужчины с твердым характером, которые стремятся во всем быть первыми. Вместе с тем они сентиментальны и скрытные.

Онися (Анисия) - имеет древнегреческие корни, трактуется как "исполнение" или "завершение".

Ониси зачастую бывают упрямы, независимы и самостоятельны, идут напролом к цели. В то же время они мягкие, доброжелательные, спокойные.

День ангела - картинки с пожеланиями

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