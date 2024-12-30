День ангела отмечают в дату памяти святого заступника, имя которого носит человек.

Именины у каждого человека бывают раз в году - это день памяти святого с таким же именем, который в календаре находится ближе всего ко дню рождения. 30 декабря именины по новому стилю у Богдана, Василия, Вячеслава, Григория, Эмилии, Еремея, Ивана, Михаила, Николая, Александра, Петра, Платона, Трофима, Якова, Яна.

По старому календарю именины отмечают Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

Именины 30 декабря - значение имени

Богдан - родом из старославянского языка, означает "Богом дарованный".

Богданы отличаются спокойным и уравновешенным характером. Это рассудительные и дружелюбные мужчины, к которым тянутся другие люди. С Богданами легко и приятно, они любознательны и обладают хорошей интуицией, хотя редко ею пользуются. Их отрицательная черта – страх перед любым действием и поиск идеала.

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Василий - имя имеет древнегреческие корни, означает "царственный", иногда трактуют как "князь".

Василиев знают как жизнерадостных людей. Они добры, открыты к новым знакомствам, дорожат своими друзьями. Василии - уравновешены и осмотрительны, довольно практичны, хотя временами могут быть хитрыми. Отрицательная их черта - нехватка усидчивости, из-за чего они могут растерять свои умения.

Вячеслав - от двух древнерусских слов, "вяче" - "больше", и "слав" - "слава". То есть, в переводе звучит как "самый славный".

Вячеславы - крепкие, выносливые и прямолинейные мужчины. Любят честность и справедливость. Могут иметь разные таланты, но при этом скромные и застенчивые. Друзья любят их за гостеприимство. Из отрицательного - склонны к депрессиям.

Григорий - связывают с древнегреческим словом "григорео", что означает "быть бдительным".

Григории обладают аналитическим умом, хорошей памятью, любознательны. По натуре - ранимые и чувствительные. Хотят всем и всегда нравиться и могут быть зависимы от мнения окружающих. Максималисты - хотят либо все, либо ничего.

Эмилия - в переводе с латинского означает "сильная", "крепкая", по второй версии - "соперница", "льстивая".

Эмилии - приветливые и полные энергии. Оптимистки по жизни, хотя временами и бывают неуравновешенны и непостоянны, их все время тянет к новому и неизведанному. Имеют хорошее чувство юмора, чаще дружат с мужчинами.

Еремей - имя древнееврейского происхождения, означает "вознесенный Богом".

Еремеи кажутся рассудительными, спокойными и уравновешенными людьми, хотя бывают обидчивыми и вспыльчивыми. У них трезвый взгляд на жизнь, они умеют выслушать собеседника, имеют глубокий интеллект. Всегда идут только вперед, иногда делают это топорно, чем вызывают недовольство окружающих.

Иван - имя с древнееврейскими корнями, означает "Божье благоволение".

Это люди со сложным и противоречивым характером. Иваны могут быть добрыми, смелыми, умными и нежными, а могут - злыми, трусливыми, неучами. Они прямолинейны и не терпят компромиссов, тяжело переживают предательство близких. В работе - трудолюбивы и выносливы, иногда бывают медлительны и тщеславны.

Михаил - от древнееврейского Михаэль, то есть, "испрошенный у Бога".

Общительные, уравновешенные и щедрые Михаилы имеют много друзей и гостеприимны. Всегда прислушиваются к своей интуиции, люди любят их за доброту. Могут быть склонны к сентиментальности. Из отрицательного - обидчивы, иногда на всю жизнь.

Николай - от древнегреческого имени Николаос, в переводе означает "повелитель народов".

Самоуверенные, порой надменные, но трудолюбивые и уравновешенные мужчины. Часто бывают консерваторами по жизни. Просты и дружелюбны в отношениях с другими. Всегда стремятся только вперед. Отрицательные черты - агрессивность и ревнивость.

Александр - от древнегреческого Александрос, "защищать" и "мужчина".

Сильные и целеустремленные личности, имеют властный характер. Общительны и остроумны, хотя внутри могут быть ранимы. Не терпят, когда на них давят. Умеют вести за собой других.

Петр - от древнегреческого Петрос, что означает "камень", "твердый".

Энергичны и умны, активны и талантливы, могут иметь противоречивый и сложный характер. Энтузиасты в работе, но могут неожиданно все бросить, если станет неинтересно. Ищут пути к совершенству, бывают эмоционально нестабильны и несдержанны.

Платон - из греческого языка, означает "широкоплечий".

Независимые и трудолюбивые мужчины. Имеют аналитический ум, уравновешенный характер, выделяются своим неформальным мышлением. Очень работоспособны и креативны, умеют отстаивать свою точку зрения.

Трофим - из древнегреческого языка, переводится как "воспитанник", "кормилец".

Трофимы часто не могут усидеть на месте, но вместе с тем могут быть ленивы. Имеют железную хватку, благодаря чему многого добиваются в жизни. Могут быть как хорошими и щедрыми хозяевами, так и скупердяями.

Яков - переводится с иврита "держащийся за пятку".

Оптимистичные, находчивые и веселые скептики. Любят жизнь поверхностно, им необходимо быть на виду. Притягивают других своей креативностью и легкостью. В то же время они благоразумны, терпеливы и выносливы. Способны на безрассудство.

Ян - считают производным от Иван, звучит как "Божья милость", "Яхве милостив".

Умны, настойчивы, образованны и интеллигентны. Практичные и дальновидные мужчины, которые стремятся к власти. В сложных ситуациях никогда не теряют духа, имеют организаторские способности, легко ладят с людьми. Не умеют быть резкими и дерзкими.

Даниил (Данила) - имеет библейское происхождение, означает "судья мне Бог".

Даниилы - флегматики, они спокойны, невозмутимы и умеренны Трудолюбивы и умны, пользуются уважением. Не любят быть в центре внимания, наблюдательны. Часто становятся известными учеными, математиками, аналитиками. Их отрицательная черта - снобизм.

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос, то есть, "принадлежащий богу Дионису" (покровитель земледельцев, виноградарей и виноделов).

Общительные, веселые и любознательные мужчины. Легко идут на контакт, быстро заводят друзей. Порой могут быть вспыльчивыми, прямолинейными и зависеть от чужого мнения.

Никита - имеет древнегреческое происхождение, означает "победитель".

У Никит часто бывает бескомпромиссный и тяжелый характер. В то же время они целеустремленные, коммуникабельные, трудолюбивые. Знают себе цену, движутся к своей цели, не оглядываясь ни на кого. Отрицательные черты - излишняя категоричность и серьезность.

Сергей - от римского имени, означает "высокий", "знатный".

Уравновешенные, рассудительные, тактичные и независимые люди. Умеют найти выход из самых сложных ситуаций. Обладают аналитическим умом, часто бывают дипломатами. Открыты, общительны и обязательны. Их отрицательная черта - часто обращают внимание на чужое мнение.

Степан - от древнегреческого имени Стефанос, что в переводе означает "корона".

У Степанов - волевой характер, нестандартное мышление. Они наблюдательны, харизматичны, подвижны. Могут быть хорошими организаторами. Яркие личности и обаятельные мужчины.

День ангела - как поздравить

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Ранее мы публиковали праздники и выходные в январе 2025 - что отмечаем и когда отдыхаем.

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