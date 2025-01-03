День ангела, или именины - это дата, ближайшая ко дню рождения.

Именины - это день памяти святого покровителя, имя которого носит человек. День ангела у каждого человека бывает лишь раз в году.

После перехода Православной церкви Украины на новый календарь именины сдвинулись на 13 дней вперед, но отмечают их как по новому, так и по старому стилю.

3 января именины по новому стилю у Ирины, Арины и Гордея. По старому стилю день ангела у Ульяны, Юлии, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Сергея.

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Именины 3 января - значение имени

Гордей - от древнегреческого Гордий, означает "царь", "повелитель". По второй версии - славянское имя, переводится как "гордый", "гордец", по третьей - от греческого Горгий, что означает "грозный", "быстрый".

Гордеи - положительные, интересные и творческие мужчины. Обычно это люди дела, они скромны и застенчивы. Честны, тонко чувствуют обман. Иногда бывают вспыльчивы и эмоциональны, импульсивны и заносчивы.

Арина (Ярина) - устаревшая форма имени Ирина, означает "мир", "спокойствие".

Доброжелательные, жизнерадостные, с прямолинейным характером, из-за которого могут не нравиться другим. Умеют добиваться целей своим трудом, готовы на многое ради близких людей. Часто исполняют на работе и дома роль "серого кардинала".

Ирина - от имени древнегреческой богини Эйрены. Как уже упоминали, означает "спокойствие", "мир".

Властные, сильные и самостоятельные личности. Они знают свои возможности, умеют строить планы на перспективу, всегда достигает задуманного. Хорошие ораторы, по жизни оптимистки. Их отрицательные черты - гордыня, скептическое отношение к некоторым человеческим слабостям, меркантильность.

Леонтий - имеет древнегреческое происхождение, получилось от имени Леонтиос, в переводе означает "львиный".

Леонтии отличаются довольно непростым характером. Они волевые, сильные духом и независимые, имеют активную жизненную позицию, хорошие организаторы и интеллигенты. Но с ними не просто, так как бывают скуповаты, высокомерны и знакомства заводят из корысти.

Михаил - от древнееврейского Михаэль, что трактуется "никто как Бог", "испрошенный у Бога".

Михаилы - это часто общительные, щедрые мужчины, у них много друзей. Имеют тонкую интуицию и умеют к ней прислушиваться. Добры, сентиментальны. Среди недостатков - обидчивость и самолюбие, которые они умело маскируют с помощью юмора.

Никита - родом из Древней Греции, означает "победитель".

Отличаются бескомпромиссным и тяжелым характером. Они целеустремленные, коммуникабельные, трудолюбивые, практичные. Уверенно движутся к поставленной цели, не обращая внимания на мнение окружающих. Иногда бывают излишне категоричны и серьезны.

Петр - от древнегреческого Петрос, переводится как "камень", "твердый".

Петры - личности с противоречивым характером. Они от природы энергичны, умны, но бывают также вспыльчивы и эмоциональны. Могут легко начать раоту и легко ее бросить, если становится скучно. Перфекционисты, могут носить разные "маски", чтобы скрыть свое настроение.

Сергей - происхождение связывают с римским родовым Sergius, в переводе с латинского означает "высокий", "знатный".

Сергеи - уравновешенные, рассудительные, тактичные и независимые люди. Их знают как отличных дипломатов, которые могут найти выход из любой ситуации. Открыты, общительны, обязательны, обладают аналитическим умом. Из отрицательного - могут быть подвержены чужому влиянию и поэтому страдают из-за этого.

Ульяна - предположительно произошло от латинского имени Юлия, означает "из рода Юлиев", или "кудрявая", "пушистая".

Ульяны часто бывают женщинами-загадками. Они романтичны, женственны, скромны и нерешительны, совсем не умеют пробивать себе дорогу. Но зато отлично реализуют себя как творческие личности, при должной поддержке добиваются успехов. Порой бывают чересчур прямолинейны.

Юлиана - считают модификацией имени Ульяна.

Юлианы - неугомонные, эмоциональные и чувственные натуры. Они бывают чересчур требовательны, чем сами себе и вредят. Всю жизнь самосовершенствуются и развиваются. В отношении друзей очень избирательны, что оправдывает себя.

День ангела - картинки с пожеланиями

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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в январе 2025 - что отмечаем и сколько отдыхаем.

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