Именины - это день ангела, то есть, святого заступника, имя которого носит человек.

Дни памяти святых принято считать именинами людей, которые носят такие же имена. Иногда таких дней бывает несколько в году, но день ангела - это дата, которая ближе всего к дате рождения.

Именины 27 декабря - значение имени

По новому календарю, на который перешла Православная церковь Украины, дни памяти святых (и именин) отмечают на 13 дней раньше. По какому стилю праздновать свой день ангела - новому или старому - личное дело каждого человека.

27 декабря именины по новому стилю у Агаты, Аркадия, Игната, Леонида, Николая, Александра, Петра, Симона, Ефима.

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По старому календарю именины отмечают Николай, Филимон.

Агата - древнегреческое имя, переводится как "хороший", "добрый". Некоторые считают его вариантом мужского имени Агапий (Агапит), которое означает "любовь".

Агаты на первый взгляд кажутся людьми с ангельским характером. На самом деле они далеко не бесхарактерны и имеют четкую жизненную позицию. Они настойчивые и целенаправленные, но в то же время сдержанны и не любят показывать свои эмоции. Иногда их бывает трудно в чем-либо убедить.

Аркадий - произошло от древнегреческого имени, по одной из версий означает "аркадец, житель Аркадии" (остров Древней Греции), по второй переводится как "пастух".

Аркадиев любят за их веселый нрав, они остроумны, юморные, общительные. Отличаются честностью и прямолинейностью, всегда защищают обиженных. Любят похвалу, часто напоминают своим поведением Дон Кихота. Порой бывают уж чересчур беззаботными.

Игнат - имеет латинское происхождение, считается краткой формой имени Игнатий. Переводится как "огненный".

Игнаты - неординарные люди. Они ироничны, часто замечают нелепое и смешное. Пользуются авторитетом у окружающих, имеют лидерские задатки. К ним часто идут за советом и помощью. Единственное, что может подпортить его авторитет и добродетели - это эгоизм.

Леонид - произошло от древнегреческого, означает "потомок льва", "сын льва".

Приятные и оптимистичные мужчины, избегают конфликтов и дорожат дружбой. Имеют твердый характер, настойчивы в своих целях. Бывают упрямы. По натуре - перфекционисты. Имеют много друзей-женщин.

Николай - произошло из Древней Греции, переводится "ника" - победа и "лаос" - народ, трактуется как "повелитель народов".

Николаи часто бывают самолюбивы, самоуверенны, надменны, но вместе с тем - трудолюбивы и дружелюбны. Имеют скрытную натуру, любят все анализировать, их решения иногда бывают необычными. Стремятся всегда идти вперед, часто не прислушиваются к мнению других.

Александр - имеет древнегреческие корни, состоит из двух частей – "алекс" и "андрос", то есть "защищать" и "человек".

Властные по характеру, сильные личности. Упорны в своих целях, готовы вести за собой толпу. Очень общительные, остроумные и творческие. Внутри - ранимые и чувственные, не любят, когда на них давят.

Петр - имеет древнегреческое происхождение, в переводе звучит как "твердый", "камень".

Личности с противоречивым и непростым характером. Энергичны от природы энергичны, умны, но могут быть эмоционально нестабильны, вспыльчивы. Энтузиасты в работе, но могут все бросить, если потеряют интерес. Умеют отдавать безвозмездно и во всем ищут совершенства.

Симон - имеет древнееврейское происхождение, в переводе звучит как "услышанный Богом".

Симоны - яркие и интересные личности. Они умны, хитры, часто имеют врожденную дипломатичность. Умеют пользоваться слабостями других. Плыть по жизненному течению без особых проблем им помогает потрясающая самоуверенность. В то же время трудолюбия, упорства и силы воли им не занимать.

Ефим - родом из Византии, означает "благочестивый", "доброжелательный".

Трудолюбивы и умны, но им не хватает настойчивости и силы воли. Доброжелательные, но эгоистичные. Любят, чтобы ими восхищались, в противном случае они стают неуверенными, замкнутыми. Для Ефимов свойственно стремление к элитарности, склонны вести обособленный и аскетичный образ жизни.

Филимон - имеет греческие корни, переводится как "любящий".

Добрые, щедрые и энергичные мужчины, которые стараются прийти на помощь и поделиться. Всегда помнят сделанное им добро и искренне признательны за это. Могут тяжело переживать неудачи, даже мелкие. Если в такой момент их не поддержать, становятся замкнутыми и молчаливыми.

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