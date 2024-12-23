Именины, или день ангела - это день памяти святого, имя которого носит человек.

Святой покровитель, или небесный заступник есть у каждого, а день ангела - это день памяти этого святого. Иногда таких дат может быть несколько в году, но именины бывают лишь раз в году - это дата, ближайшая ко дню рождения.

23 декабря день ангела по новому стилю у Василия, Давида, Ивана, Макара, Павла, Яна. По старому календарю - у Анатолия, Ангелины, Анны, Григория, Евгения, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Александра, Александры, Алексея, Петра, Сергея, Степана, Татьяны.

Именины 23 декабря - значение имени

Согласно новому стилю:

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Василий - произошло от древнегреческого "Басилейос", в переводе означает "царский, царственный".

Василии относятся к выдержанным, практичным мужчинам. Они любят общение, новые знакомства. Тверды в достижении целей, дорожат дружбой. Могут быть хитрыми и часто не могут отказать себе в слабостях.

Давид - еврейское имя, переводится как "любимец".

Давиды - видные мужчины с прагматичным характером. Они уверены в себе, постоянно стремятся к лидерству. В течение всей жизни самосовершенствуются, не терпят жадности, лжи, злопамятства. Способны мгновенно принимать решения, всегда готовы прийти на помощь друзьям. Отрицательные черты - агрессивность, бестактность, склонность к тщеславию.

Иван - также еврейское имя, в переводе означает "Божье благоволение".

У Иванов сложный и противоречивый характер. Им свойственно быть добрыми, честными и смелыми, но в какой-то момент они могут проявить себя как злые, хитрые и трусливые люди. От природы имеют обостренное чувство справедливости, отличаются физической и духовной силой. Близким и родным многое прощают, но не врагам, и на компромиссы идут редко. Могут проявлять агрессию, импульсивность, тщеславие.

Макар - от древнегреческого слова "макариос", означает "блаженный", "счастливый".

Макаров знают как сильных, мудрых и щедрых людей. Они умны, умеют быстро решать возникшие задачи, люди слова и дела. Придерживаются всегда строгих моральных принципов. Имеют колоссальную силу воли и отличаются бескорыстностью. С ними легко в общении, хотя друзей у них немного.

Павел - происходит от латинского, означает "маленький", "скромный".

У Павлов гармоничный характер, они умны, общительны и нравственны. Иногда могут быть меркантильны, если стремятся добиться какой-то цели. Имеют отлично развитую интуицию, стремятся к совершенству. Из отрицательных черт у них - недоверие к новым людям, лень и чрезмерная болтливость.

Ян - производное от Ивана и звучит в переводе как "Божья милость", "Яхве милостив". По другой версии означает "жизнь", "покровитель".

Яны - умные и интеллигентные мужчины, практичные и дальновидные. Любознательны, вдумчивы и стремятся к власти. В сложных и экстремальных ситуациях умеют контролировать себя. Их трудно сбить с намеченного пути или переубедить. Иногда принимают неожиданные решения, чем могут ошеломить других.

Согласно старому стилю:

Анатолий - появилось в Древней Греции, означает "восточный", "рассвет", "восход солнца".

Анатолиев знают как очень умных и любознательных мужчин. Они общительные и трудолюбивые, не боятся браться за новое дело, бросив старое. В трудных жизненных ситуациях психологически устойчивы и часто вызывают восхищение у окружающих. Порой делают поспешные выводы и бывают чересчур самоуверенны.

Ангелина - имеет древние латинские корни, означает "ангел", "вестница".

Ангелины часто живут в мире иллюзий и предпринимают попытки изменить безумный мир. Они могут быть слегка рассеянными, но давления не переносят. Доверчивы и добродушны, но при этом - не безобидны, как многие думают. Если нужно, могут дать отпор.

Анна - имя пришло из древнееврейского языка, означает "милость", "благодать".

Анны - добрые и отзывчивые люди, чем могут пользоваться другие. Про Ань часто говорят, что они светятся изнутри, так как всегда готовы помочь. Иногда перерастает в жертвенность, что играет не на руку Аннам. Иногда бывают требовательными и капризными. Считают, что в некоторых обстоятельствах можно изменить свое мировоззрение, но стараются оставаться добрыми и искренними.

Григорий - от древнегреческого слова, означает "бодрствовать", "быть бдительным".

Григории обладают аналитическим умом, хорошей памятью. Они любознательны, свободолюбивы и целеустремленны. Иногда бывают напористы и импульсивны, хотят нравиться всем. Григории зависят от высказываний окружающих, остро переживают критику. Имеют большую силу воли.

Евгений - от древнегреческого Эугениос, означает "с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода".

Главная черта характера у Евгениев - упрямство, которое является для них движущей силой. Внутри часто бывают противоречивы - физически сильными и со слабым характером. Нерешительны, не умеют сконцентрироваться на главном. Их натура очень сложная, но они также часто оптимисты и хорошие стратеги, которые стремятся к лидерству.

Константин - имеет латинское происхождение, переводится "стойкий", "постоянный".

Константины относятся к мужественным, терпеливым и стойким людям. У них развиты лидерские качества, высокий интеллект и коммуникабельность. Практически всегда достигают поставленной цели. Редко поддаются влиянию со стороны. Их слабость - это их скромность и скрытность. Они ценят в других искренность и порядочность и требовательны к тем, кто их окружает.

Михаил - произошло от древнееврейского имени, переводится как "кто как Бог" и "никто не равен Богу".

Михаилы - общительны, уравновешены, щедры. Имеют сильно развитую интуицию и всегда прислушиваются к ней, умеют контролировать свои эмоции и чувства. У Михаилов обычно много друзей. Среди недостатков - обидчивость, которую иногда они проносят через всю жизнь.

Николай - родом из Древней Греции, трактуется как "повелитель народов".

Имеют противоречивый характер. Их знают трудолюбивых, работоспособных, дружелюбных людей. Но при этом они бывают также надменными и эгоистичными. Всегда стремятся вперед, порой не берут во внимание действия и мнения других. Известны своими неординарными решениями, никогда не теряют самообладания.

Александр - имеет древнегреческие корни, переводится как "защищать" и "мужчина".

Александры - сильные и целеустремленные личности. У них властный характер, они способны повести за собой массы. Благодаря творческой натуре имеют оригинальный подход к вещам. Общительны, остроумны, решительны, но внутри могут быть очень ранимы.

Александра - произошло от мужского имени, означает "мужественная".

Александры часто противоречивы, и окружающим сложно бывает понять их настроение. Они часто попадают в безнадежную ситуацию из-за своего острого языка. Темперамент Александр похож на характер крепкого "мужика". Общаются с другими потому, что нужно, а не по желанию. Имеют обостренное чувство справедливости, но нравственность - шаткую.

Алексей - родом из Греции, означает "защитник".

Алексеи часто бывают опорой для своих родных и друзей. Это ответственные, порядочные мужчины, которые всегда стремятся помочь. Имеют отличное чувство юмора, любят веселиться. Достигают успеха везде, где нужно выполнять ответственную работу. Бывают застенчивы и неуверенны в себе без оснований.

Петр - от древнегреческого Петрос, означает "камень", "твердый", "непоколебимый".

Петры могут иметь довольно противоречивый и сложный характер. Они энергичны, умны, но бывают эмоционально нестабильны, вспыльчивы и несдержанны. Ищут пути к совершенству, умеют отдавать. Стремятся к власти и умеют манипулировать другими. Порой меняют свою точку зрения, которую до этого отстаивали с небывалой твердостью.

Сергей - от родового римского имени, трактуется как "высокий", "знатный".

Сергеи относятся к уравновешенным и тактичным людям. Порою бывают чрезмерно доверчивыми и мягкими, но стойки и тверды в своих решениях. Без труда находят выход из любой, даже очень сложной, ситуации. Их отрицательная черта - подверженность чужому влиянию.

Степан - имеет древнегреческие корни, в переводе звучит как "корона", "венок", "венец".

Степаны славятся своим волевым характером и нестандартным мышлением. У них сильно выражено чувство собственного достоинства, они наблюдательны, харизматичны, серьезные и обаятельные. Могут быть хорошими организаторами, хорошо ориентируются в незнакомой обстановке.

Татьяна - по одной из версий имя произошло от древнегреческого слова и означает "устроительница", по второй – от древнеримского, означает "миротворица".

У Татьян - сильный и эмоциональный характер. Они умны, порядочны и принципиальны. Любят, когда их замечают, хвалят. Общительны, с ними довольно легко найти контакт. Часто имеют потрясающие способности к ясновидению.

День ангела - как поздравить

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Ранее мы публиковали календарь 2024 на декабрь - какие праздники будут в Украине в этом месяце и сколько будет выходных.

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