День ангела - это дата памяти святого заступника, имя которого носит человек.

Именины - это день памяти святого с таким же именем. Обычно это дата, которая ближе всего ко дню рождения. 1 января именины по новому стилю у Богдана, Василия, Вячеслава, Григория, Иеремии, Ивана, Михаила, Николая, Александра, Петра, Платона, Трофима, Якова, Яна, Эмилии.

По старому календарю именины отмечают Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Именины 1 января - значение имени

Богдан - имеет старославянские корни, означает "Богом дарованный".

У Богданов спокойный и уравновешенный характер, они рассудительны и дружелюбны, любознательны и обладают хорошей интуицией. Их отрицательная черта - поиск идеала.

Видео дня

Василий - имеет древнегреческие корни, означает "царственный".

Василии - жизнерадостные, добрые, открытые к новым знакомствам. Они довольно практичны, хотя временами могут быть хитрыми. Отрицательная их черта - нехватка усидчивости, из-за чего они часто теряют свои умения.

Вячеслав - от двух древнерусских слов, в переводе звучит как "самый славный".

Вячеславы - крепкие, выносливые, прямолинейные. Они могут иметь разные таланты, но при этом скромные и застенчивые. Их любят за гостеприимство, бывают склонны к депрессиям.

Григорий - от древнегреческого, "быть бдительным".

Григории имеют аналитический ум, хорошую память, любознательны. У них ранимая и чувствительная натура, хотят всем и всегда нравиться. Максималисты - желают получить все, либо ничего.

Иеремия (Еремей) - древнееврейское имя, означает "вознесенный Богом".

Еремеи обычно рассудительные, спокойные и уравновешенные люди, хотя бывают обидчивыми и вспыльчивыми. У них трезвый взгляд на жизнь, они умеют выслушать собеседника, всегда стремятся только вперед.

Иван - имя с древнееврейскими корнями, означает "Божье благоволение".

Это люди со сложным и противоречивым характером. Иваны могут быть добрыми, смелыми, умными и нежными, а могут - злыми, трусливыми, неучами. Они прямолинейны и не терпят компромиссов, тяжело переживают предательство близких. В работе - трудолюбивы и выносливы, иногда бывают медлительны и тщеславны.

Михаил - от древнееврейского Михаэль, то есть, "испрошенный у Бога".

Общительные, уравновешенные и щедрые Михаилы имеют много друзей и гостеприимны. Всегда прислушиваются к своей интуиции, люди любят их за доброту. Могут быть склонны к сентиментальности. Из отрицательного - обидчивы, иногда на всю жизнь.

Николай - от древнегреческого имени Николаос, в переводе означает "повелитель народов".

Самоуверенные, порой надменные, но трудолюбивые и уравновешенные мужчины. Часто бывают консерваторами по жизни. Просты и дружелюбны в отношениях с другими. Всегда стремятся только вперед. Отрицательные черты - агрессивность и ревнивость.

Александр - от древнегреческого Александрос, "защищать" и "мужчина".

Сильные и целеустремленные личности, имеют властный характер. Общительны и остроумны, хотя внутри могут быть ранимы. Не терпят, когда на них давят. Умеют вести за собой других.

Петр - от древнегреческого Петрос, что означает "камень", "твердый".

Энергичны и умны, активны и талантливы, могут иметь противоречивый и сложный характер. Энтузиасты в работе, но могут неожиданно все бросить, если станет неинтересно. Ищут пути к совершенству, бывают эмоционально нестабильны и несдержанны.

Платон - из греческого языка, означает "широкоплечий".

Независимые и трудолюбивые мужчины. Имеют аналитический ум, уравновешенный характер, выделяются своим неформальным мышлением. Очень работоспособны и креативны, умеют отстаивать свою точку зрения.

Трофим - из древнегреческого языка, переводится как "воспитанник", "кормилец".

Трофимы часто не могут усидеть на месте, но вместе с тем могут быть ленивы. Имеют железную хватку, благодаря чему многого добиваются в жизни. Могут быть как хорошими и щедрыми хозяевами, так и скупердяями.

Яков - переводится с иврита "держащийся за пятку".

Оптимистичные, находчивые и веселые скептики. Любят жизнь поверхностно, им необходимо быть на виду. Притягивают других своей креативностью и легкостью. В то же время они благоразумны, терпеливы и выносливы. Способны на безрассудство.

Ян - считают производным от Иван, звучит как "Божья милость", "Яхве милостив".

Умны, настойчивы, образованны и интеллигентны. Практичные и дальновидные мужчины, которые стремятся к власти. В сложных ситуациях никогда не теряют духа, имеют организаторские способности, легко ладят с людьми. Не умеют быть резкими и дерзкими.

Эмилия - в переводе с латинского означает "сильная", "крепкая", по второй версии - "соперница", "льстивая".

Эмилии - приветливые и полные энергии. Оптимистки по жизни, хотя временами и бывают неуравновешенны и непостоянны, их все время тянет к новому и неизведанному. Имеют хорошее чувство юмора, чаще дружат с мужчинами.

Илья - происходит от древнееврейского, в переводе означает "мой Бог - Господь".

Ильи - люди с открытым характером, общительные и прямолинейные. От природы очень ответственны, но порой бывают чересчур вспыльчивы. Часто их искренностью и доверием пользуются в далеко не благородных целях.

Тимофей - из древнегреческого языка, переводится - "почитающий Бога".

Тимофеи - ответственные, скромные и обаятельные мужчины. Они очень добры, быстро прощают обиды. Тимофеев любят за их сдержанность, уравновешенность. По натуре - борцы, умеют постоять за себя и верны своим убеждениям.

Аглая - хотя и принято считать старославянским, но имя имеет древнегреческие корни, переводится как "блеск", "красота", "великолепие". В греческой мифологии так звали одну из граций - богинь благодеяний.

Аглаи относятся к честолюбивым и настойчивым женщинам. Они умны, темпераменты и талантливы, любят мечтать и фантазировать. Многие воспринимают их как холодных и высокомерных, но эти качества рождает ее глубокая душа. Из отрицательного - готовы идти "по головам" ради карьеры, злопамятны и завистливы.

День ангела - как поздравить

***

***

***

***

Ранее мы публиковали праздники и выходные в январе 2025 - что отмечаем и когда отдыхаем.

Вас также могут заинтересовать новости: