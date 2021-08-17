Ежегодно в этот день освящают в церкви продукты и угощают освященной едой родных.

Ежегодно 19 августа христиане отмечают Яблочный Спас – второй из трех Спасов. Эта дата приурочена к празднику Преображение Господне. В этот день существует традиция освящать в церкви яблоки и некоторые другие продукты, а затем подавать их на праздничный ужин. Мясо в этот день не святят и не едят, поскольку праздник выпадает на Успенский пост.

До Яблочного Спаса не едят яблок, поскольку это может привести к беде. Особенно строгий запрет устанавливался для женщин, которые потеряли детей.

Что освящают в церкви на Яблочный Спас

В этот праздник можно принести в церковь такие продукты:

яблоки;

виноград;

груши;

сливы;

помидоры;

мед;

хлеб;

постная выпечка с яблоками.

Нельзя освящать в этот день мясо, яйца, алкоголь, сыр.

Освященными в церкви продуктами угощают родных и детей. Считается, что такие продукты обладают особенной целебной силой. Из яблок также готовят различные блюда и запекают фрукты с медом или орехами.

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Автор: Екатерина Пулатова