Ежегодно 19 августа христиане отмечают Яблочный Спас – второй из трех Спасов. Эта дата приурочена к празднику Преображение Господне. В этот день существует традиция освящать в церкви яблоки и некоторые другие продукты, а затем подавать их на праздничный ужин. Мясо в этот день не святят и не едят, поскольку праздник выпадает на Успенский пост.
До Яблочного Спаса не едят яблок, поскольку это может привести к беде. Особенно строгий запрет устанавливался для женщин, которые потеряли детей.
Что освящают в церкви на Яблочный Спас
В этот праздник можно принести в церковь такие продукты:
- яблоки;
- виноград;
- груши;
- сливы;
- помидоры;
- мед;
- хлеб;
- постная выпечка с яблоками.
Нельзя освящать в этот день мясо, яйца, алкоголь, сыр.
Освященными в церкви продуктами угощают родных и детей. Считается, что такие продукты обладают особенной целебной силой. Из яблок также готовят различные блюда и запекают фрукты с медом или орехами.
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