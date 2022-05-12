УНИАН расскажет, что подарить женщине на день рождения или другой праздник, если бюджет ограничен.

В Украине уже почти 3 месяца идет полномасштабная война, но всё же жизнь продолжается. Украинцы до сих пор отмечают дни рождения, юбилеи и другие праздники. УНИАН расскажет, что можно подарить близкой женщине в условиях подорожания товаров и частичного закрытия магазинов.

Что подарить женщине недорого: идеи подарков

Набор для рукоделия станет отличным подарком для женщины, которым нравится делать красивые вещи своими руками. Недорогие наборы можно найти в интернет-магазинах: наборы для вышивки, изготовления мыла или лепки из глины.

станет отличным подарком для женщины, которым нравится делать красивые вещи своими руками. Недорогие наборы можно найти в интернет-магазинах: наборы для вышивки, изготовления мыла или лепки из глины. Если женщине не нравится рукоделие, можно подарить ей настольную игру, головоломку или 3D-паззл . Хорошим подарком будет румбокс - небольшой разобранный кукольный дом, который нужно собрать своими руками.

. Хорошим подарком будет румбокс - небольшой разобранный кукольный дом, который нужно собрать своими руками. Портативная кофемашина - отличный подарок для женщины, которая любит кофе. Такая небольшая машина занимает совсем мало места и её можно брать с собой в дорогу. Также кофеманке понравится капучинатор - недорогой прибор для вспенивания молока и приготовления капучино дома.

- отличный подарок для женщины, которая любит кофе. Такая небольшая машина занимает совсем мало места и её можно брать с собой в дорогу. Также кофеманке понравится - недорогой прибор для вспенивания молока и приготовления капучино дома. Подарок для уюта будет очень полезен в наше неспокойное время. Это может быть электропростынь, красивый плед, забавный халат или ортопедическая подушка.

будет очень полезен в наше неспокойное время. Это может быть электропростынь, красивый плед, забавный халат или ортопедическая подушка. Женщина, которая часто готовит, будет рада технике на кухню для облегчения готовки. Ей можно подарить слайсер, планетарный миксер или гриль. Но важно убедиться, что у женщины ещё нет такой техники.

для облегчения готовки. Ей можно подарить слайсер, планетарный миксер или гриль. Но важно убедиться, что у женщины ещё нет такой техники. Набор сладостей - универсальный подарок для женщин любого возраста и профессии. В Украине работает немало интернет-магазинов, которые предлагают купить различные наборы сладостей. А если женщина не любит сладкое - можно подарить ей набор сухофруктов, тропических фруктов или мясную нарезку.

- универсальный подарок для женщин любого возраста и профессии. В Украине работает немало интернет-магазинов, которые предлагают купить различные наборы сладостей. А если женщина не любит сладкое - можно подарить ей набор сухофруктов, тропических фруктов или мясную нарезку. Путешественницам будут полезны подарки для поездок . В нынешнее время, когда переезд может понадобиться кому угодно в любую минуту, такие подарки особенно ценны. Это может быть электрощетка, повербанк, подушка для путешествий, термос, большой рюкзак.

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