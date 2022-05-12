В Украине уже почти 3 месяца идет полномасштабная война, но всё же жизнь продолжается. Украинцы до сих пор отмечают дни рождения, юбилеи и другие праздники. УНИАН расскажет, что можно подарить близкой женщине в условиях подорожания товаров и частичного закрытия магазинов.
Что подарить женщине недорого: идеи подарков
- Набор для рукоделия станет отличным подарком для женщины, которым нравится делать красивые вещи своими руками. Недорогие наборы можно найти в интернет-магазинах: наборы для вышивки, изготовления мыла или лепки из глины.
- Если женщине не нравится рукоделие, можно подарить ей настольную игру, головоломку или 3D-паззл. Хорошим подарком будет румбокс - небольшой разобранный кукольный дом, который нужно собрать своими руками.
- Портативная кофемашина - отличный подарок для женщины, которая любит кофе. Такая небольшая машина занимает совсем мало места и её можно брать с собой в дорогу. Также кофеманке понравится капучинатор - недорогой прибор для вспенивания молока и приготовления капучино дома.
- Подарок для уюта будет очень полезен в наше неспокойное время. Это может быть электропростынь, красивый плед, забавный халат или ортопедическая подушка.
- Женщина, которая часто готовит, будет рада технике на кухню для облегчения готовки. Ей можно подарить слайсер, планетарный миксер или гриль. Но важно убедиться, что у женщины ещё нет такой техники.
- Набор сладостей - универсальный подарок для женщин любого возраста и профессии. В Украине работает немало интернет-магазинов, которые предлагают купить различные наборы сладостей. А если женщина не любит сладкое - можно подарить ей набор сухофруктов, тропических фруктов или мясную нарезку.
- Путешественницам будут полезны подарки для поездок. В нынешнее время, когда переезд может понадобиться кому угодно в любую минуту, такие подарки особенно ценны. Это может быть электрощетка, повербанк, подушка для путешествий, термос, большой рюкзак.