Подарок родным и любимыми женщинам на 8 марта покажет вашу заботу о них.

Совсем скоро наступит весна, а вместе с ней - женский день 8 марта, который ожидают все представительницы прекрасного пола. Чтобы выразить любовь к маме или возлюбленной, можно порадовать женщину хорошим подарком. Ваш презент должен быть полезным, тематическим и неожиданным. Если вы ещё не определились с подарком, УНИАН подскажет, как порадовать близких дам.

Что подарить девушке или жене на 8 марте

Подарок для возлюбленной зависит от вашего финансового состояния и её интересов. Не нужно дарить слишком дорогую вещь, которая будет стоять у неё на полке.

Универсальным подарком для любой девушки будут духи или парфюм. Выбирайте аромат, который ей понравится.

Для возлюбленной также можно подарить предмет гардероба, в котором она нуждается. Это может быть одежда с принтом, сексуальное нижнее белье, забавная пижама или теплый халат.

Вашу половинку обрадует красивая бижутерия - подвеска, сережки, блестящее колечко или цепочка.

Удачным вариантом также будут стандартные подарки на 8 марта - букет цветов, поход в ресторан или мягкая игрушка. Если ваша половинка имеет более прогрессивные взгляды, можете сделать подарок нетипичным - подобрать необычные цветы или сходить в молодежное кафе.

Совместный поход в кино или СПА, поездка в другой город, романтичная прогулка по красивым достопримечательностям - прекрасные варианты времяпровождения 8 марта.

Что подарить на Женский день маме

Чтобы облегчить домашние хлопоты, можно купить маме новый гаджет на кухню - к примеру, соковыжималку, мультиварку или электрическую мясорубку. Также хорошим презентом является умный пылесос, кофемашина или комплект для умного дома. Главное, чтобы гаджет был доступен для освоения мамой.

Маме также можно подарить бижутерию: сережки, подвеску или крестик. В отличие от подарка для жены, презент для мамы должен быть более скромным, поскольку яркое украшение ей вряд ли понравится.

Удачный вариант для подарка - яркие впечатления. Сделайте праздник запоминающимся для мамы. Подарите ей билет на концерт или спектакль, прокатитесь с ней на колесе обозрения или на фуникулере.

Для мамы-сладкоежки хорошим подарком станет набор сладостей. Это может быть букет из конфет или набор печенья макарон в подарочной упаковке.

Чтобы мамочка чувствовала вашу заботу, сделайте ей сюрприз для домашнего уюта: милые тапочки, банный халат, ковер с подогревом или набор красивых полотенец.

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Автор: Екатерина Пулатова