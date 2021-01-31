Ваш подарок должен быть романтичным и полезным.

День святого Валентина - самый долгожданный праздник всех влюбленных пар. Для людей, которые встречаются совсем недавно, это повод укрепить ваши отношения и узнать друг друга получше. А для влюбленных, что уже давно вместе, это возможность оживить страсть. Чтобы выразить свои чувства и порадовать любимого, девушкам нужно выбрать хороший подарок.

Музыкальный подарок

Если ваш возлюбленный любит слушать музыку - ему обязательно понравится музыкальная техника. Это может быть портативная переносная колонка, хорошие наушники или плеер. Если вы не можете выбрать модель самостоятельно - попросите помощи у консультанта в магазине.

Завтрак в постель

Чтобы утро 14 февраля точно было удачным, поднимите любимому настроение с помощью вкусного и красивого завтрака. Для этого вам понадобится специальный столик или поднос, который нужно выстелить тканью. На поднос можно положить открытку или валентинку. Проснитесь раньше возлюбленного и приготовьте ему питательный горячий завтрак. Это должно быть праздничное и красиво оформленное блюдо. Не забудьте также добавить чашку кофе или другой его любимый напиток.

Подарок для путешествий

Такой подарок не только очень практичный, но и поможет развить ваши отношения, ведь всегда можно отправиться в поход вместе. Выберите для парня вещь, которой у него ещё нет. Это может быть походный рюкзак, теплый плед или снаряжение для трекинга.

Технологичный подарок

Дарить технику стоит в двух случаях - если она действительно будет нужна мужчине и если вам это по карману. Купите для возлюбленного технику, которой у него нет. Это может быть фотоаппарат, электронная книга, умные часы, электронную книгу или аккумулятор для телефона.

Романтический ужин для двоих

Если вы хотите провести вечер вместе - организуйте праздничный ужин. Приготовьте несколько легких и изысканных блюд, купите алкоголь и подготовьте сервировку стола. Не заказывайте готовые блюда - лучше будет сделать их самостоятельно. Даже если вы не очень хорошо готовите, мужчина оценит вашу заботу. Не забудьте поставить на стол свечи, и конечно не рассказывайте о подарке заранее - пусть это будет сюрпризом!

Поездка

Тур в другой город, билет на концерт или фестиваль, совместное путешествие - это очень романтичный подарок, который сблизит вас. Совместная поездка 14 февраля всегда считалась хорошим презентом. Однако в 2021 году всё по-другому - учитывайте обстановку в мире закрытие границ из-за эпидемии коронавируса. Однако сходить в поход или поехать в горы будет уместно даже во время пандемии.

Одежда

Носки в подарок мужчине давно стали шуткой, но одежда на День Валентина может быть хорошим подарком. Главное - подойти к выбору вещи с креативом и проявить свою заботу. Подарите парню хорошие зимние ботинки, теплый и уютный свитер или забавную футболку. Особенно хорошим подарком будет вещь ручной работы.

Сертификат

Такой подарок будет уместным как для "опытных" пар, так и для тех, что встречаются совсем недавно. Узнайте, какие есть хобби у вашего парня, и помогите ему развиться в любимом деле. Купите ему абонемент в спортзал, сертификат на обучение английскому или языку программирования, или занятия на тематических курсах. А чтобы сделать подарок более романтичным, приобретите также второй сертификат для себя и занимайтесь вместе.

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Автор: Екатерина Пулатова