Сретение Господне имеет немало запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя гнев Божий.

15 февраля по старому стилю христиане отмечают Сретение Господне - ритуалы и обряды этого дня подразумевают освящение воды и чтение молитвы Богоматери. В этот день верующие отмечают событие из жизни Иисуса, когда Иосиф и Мария впервые принесли Младенца в храм и вознесли пожертвование Богу за первенца.

Ранее мы также объясняли, когда Сретение Господне 2023 по новому стилю, и какова история этого праздника.

Что можно делать в Сретение Господне

На Сретение по церковной традиции можно сходить в церковь и сделать пожертвование в храме, как делали в этот день Дева Мария и Иосиф Обручник. Пожертвование особенно рекомендуется делать паре, у которой недавно родился ребенок, чтобы малыш был здоровым и счастливым.

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На Сретение можно освятить в храме свечи и затем пользоваться ими дома. Также на Сретение можно освятить воду - она будет обладать такими же целебными свойствами, как и крещенская вода.

В народе в давние времена Сретение считали встречей зимы с весной. Чтобы весна быстрее наступила, в этот день можно испечь блины или булочки в форме жаворонков.

Чего нельзя делать на Сретение 2023

Существует немало запретов этого дня.

В этот день под запретом "грязная" работа - уборка, мытье посуды и стирка, работа с растениями в земле. Эти дела лучше сделать заранее. Если же работа не связана с грязью, то работать сегодня можно без боязни согрешить.

Нежелательно в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, например, заниматься строительством или переставлять мебель.

На Сретение категорически нельзя ссориться с родными, ругаться матом, вспоминать старые обиды.

Далекие поездки и переезды на Сретение считаются неблагополучными. От них лучше воздержаться.

В этот день под запретом магические ритуалы и обряды - церковь считает это греховным занятием.

Запрещено на Сретение употреблять спиртные напитки.

Освященную воду на Сретение ни в коем случае нельзя выливать.

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