Что нужно делать в церкви на Сретение Господне 15 февраля и какие обряды проводить дома.

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Это один из самых важных праздников в церковном календаре. УНИАН рассказывает, какие ритуалы и тайные обряды в этот день помогут защитить от порчи и других бед.

Ранее мы уже рассказывали, когда Сретение Господне 2023, историю и традиции праздника.

Что нужно делать в церкви на Сретение Господне

Одна из самых старых традиций праздника Сретения - освящение свечей в церкви. Перед началом литургии совершается особый "Чин благословения свещъ" - над свечами произносят молитву, затем окропляют их святой водой и раздают верующим. Сретенские свечи забирают домой и хранят их, а зажигают во время молитвы.

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Часто сретенским свечам приписывают магические свойства - будто они способны отгонять злых духов и оберегать дом от молнии. Церковь считает, что у этого поверья языческие корни, а силу имеет только молитва, для которой и зажигается свеча - с особой просьбой к Богу, отогнать нечистую силу и защитить сглаза.

Освященные на Сретенье свечи обычно хранят у икон в течение всего года. А вот огарки от этих свечей ни в коем случае нельзя выбрасывать – их нужно относить в церковь для переплавки. Также огарки запрещено передавать "целителям" и "знахарям", это расценивается как святотатство.

Какие обряды проводят на Сретение

На Сретение также освящают воду - она считается целебной, и, по поверьям, исцеляет от болезней и сглаза. Раньше существовал обычай в полночь на Сретенье набирать воду из трех колодцев – якобы она имеет чудодейственные свойства. Этой водой окропляли больных, в ней купали детей.

15 февраля можно вознести благодатную молитву иконе Божией Матери "Умягчение злых сердец" - чтобы получить исцеление от психических болезней и эпилепсии.

Также на Сретение Господне, 15 февраля, обычно дома проводили специальный обряд. Считалось, что после зимы в доме накапливается негативная энергия - она может привести в дом порчу и другие беды. Обряд проводил самый старший мужчина в доме: брал в руки икону Иисуса Христа или праздника Сретение Господне, выходил из дома, закрывал за собой дверь, через 5-10 секунд стучал и заходил обратно. Затем обходил место, в котором семья проводит больше всего времени. Три раза останавливался и говорил: "Господи, Боже наш, войди к нам и благослови!". После завершения проходился по всем комнатам.

Приметы на Сретение Господне

В народе считают, что 15 февраля зима встречается с весной, поэтому особое внимание обращали на погоду. Говорили: "Какая погода на Сретенье, такая и весна будет":

Если началась капель - будет хороший урожай пшеницы, если вьюга - хлеба не будет.

Петух напьется воды - весна будет ранняя и теплая.

Если небо звездное - весна поздняя.

Если солнце перед закатом выглянет, значит уже прошли последние морозы.

Если метель продлится целый день, то и зима растянется еще на один месяц.

На Сретение нельзя выметать сор из дома, если шить и вышивать в этот день, то в дом может ударить молния.

Нельзя отправляться в дальний путь - разлука может стать долгой.

Ругаться на Сретение - к беде.

Класть деньги на кухонный стол - к бедности.

С деньгами на Сретение советуют быть особо осторожными. Если 15 февраля на улице вы нашли деньги, то поднимать их нельзя - в этот день на монеты часто переводят порчу, поэтому можно навлечь зло на себя.

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