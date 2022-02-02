Какой православный праздник 2 февраля отмечают верующие и о чем важно знать сегодня - узнайте на УНИАН.

Преподобный Евфимий Великий наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Пахомием Великим прослыл в христианстве, как основоположник пустынной жизни у верующих.

Его родители долго оставались бездетными, а когда по молитве у них родился сын, мать и отец его пообещали, что отдадут мальчика на служение Господу. С малых лет Евфимий воспитывался в монастыре, рано принял иночество, а в 29 лет уехал в Палестину, где поселился в пещере. Держал строгий пост, постоянно молился и трудился, поэтому стал примером для многих подвижников. Иноки стали приходить к нему, благодаря чему была основана святая обитель.

Евфимий стал известен не только как основоположник подвижничества, но и как целитель. Он принимал всех страждущих, помогал нуждающимся, лечил болезни, предсказывал будущее.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 2 февраля - Ефимов день.

Православный праздник 2 февраля - день памяти святых мучеников

Инна, Пинна и Римма были родом из Скифии, известны, как ученицы апостола Андрея. После того, как девушки уверовали во Христа, они обратили к нему многих язычников. Князь, правивший тогда, узнал об этом и приказал убить их. Их приковали к сваям, вбитым в реку Дунай, на улице стояла зима, поэтому девушки быстро замерзли насмерть.

Читайте такжеИменинники 2 февраля - какое имя выбрать ребенку и кого поздравить с именинамиВасе, Евсевий, Евтихий и Василид жили в эпоху правления царя Диоклетиана. Были богатыми людьми. Однажды увидев, как епископ Феопемпт страдает за Христа, они сами приняли эту веру. За это язычники подвергли христиан страшным пыткам и верующие умерли, перед кончиной обретая мученический венец.

Приметы 2 февраля

какая погода сегодня - такой она будет и на Масленицу;

утренняя заря держалась недолго и погасла - ударят морозы;

кошки пол скребут - будут выть метели;

пасмурный день - весной наступят заморозки.

Что сегодня нельзя делать

После захода солнца в этот день нельзя выходить на улицу - считается, что нечисть 2 февраля особенно активна, может запутать человека и навлечь на него беду. Также не рекомендуется петь - к слезам. По той же причине не рекомендуется устраивать застолье, если за окном плохая погода. Танцы, песни и радость привлекает злых духов, они могут услышать ваше веселье и проникнуть в дом.

Что можно делать 2 февраля

В старину люди в этот день загадывали желания и проводили обряды на удачу. Считалось, что 2 февраля - благоприятная дата для контакта со Вселенной. Можно провести обряд на молоке. Проснувшись утром, налейте в чашку молоко. Вслух произнесите свои желания и устремления. Затем выпейте половину, а оставшуюся часть вылейте в снег со словами: "На благосостояние и благополучие в семье".

Сны, увиденные в ночь с 1 на 2 февраля, сбываются, но наоборот. То есть, если приснилась бедность - будете богатыми, если одиночество - встретите любимого.

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