Преподобный Евфимий Великий наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Пахомием Великим прослыл в христианстве, как основоположник пустынной жизни у верующих.
Его родители долго оставались бездетными, а когда по молитве у них родился сын, мать и отец его пообещали, что отдадут мальчика на служение Господу. С малых лет Евфимий воспитывался в монастыре, рано принял иночество, а в 29 лет уехал в Палестину, где поселился в пещере. Держал строгий пост, постоянно молился и трудился, поэтому стал примером для многих подвижников. Иноки стали приходить к нему, благодаря чему была основана святая обитель.
Евфимий стал известен не только как основоположник подвижничества, но и как целитель. Он принимал всех страждущих, помогал нуждающимся, лечил болезни, предсказывал будущее.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 2 февраля - Ефимов день.
Православный праздник 2 февраля - день памяти святых мучеников
Инна, Пинна и Римма были родом из Скифии, известны, как ученицы апостола Андрея. После того, как девушки уверовали во Христа, они обратили к нему многих язычников. Князь, правивший тогда, узнал об этом и приказал убить их. Их приковали к сваям, вбитым в реку Дунай, на улице стояла зима, поэтому девушки быстро замерзли насмерть.
Читайте такжеИменинники 2 февраля - какое имя выбрать ребенку и кого поздравить с именинамиВасе, Евсевий, Евтихий и Василид жили в эпоху правления царя Диоклетиана. Были богатыми людьми. Однажды увидев, как епископ Феопемпт страдает за Христа, они сами приняли эту веру. За это язычники подвергли христиан страшным пыткам и верующие умерли, перед кончиной обретая мученический венец.
Приметы 2 февраля
- какая погода сегодня - такой она будет и на Масленицу;
- утренняя заря держалась недолго и погасла - ударят морозы;
- кошки пол скребут - будут выть метели;
- пасмурный день - весной наступят заморозки.
Что сегодня нельзя делать
После захода солнца в этот день нельзя выходить на улицу - считается, что нечисть 2 февраля особенно активна, может запутать человека и навлечь на него беду. Также не рекомендуется петь - к слезам. По той же причине не рекомендуется устраивать застолье, если за окном плохая погода. Танцы, песни и радость привлекает злых духов, они могут услышать ваше веселье и проникнуть в дом.
Что можно делать 2 февраля
В старину люди в этот день загадывали желания и проводили обряды на удачу. Считалось, что 2 февраля - благоприятная дата для контакта со Вселенной. Можно провести обряд на молоке. Проснувшись утром, налейте в чашку молоко. Вслух произнесите свои желания и устремления. Затем выпейте половину, а оставшуюся часть вылейте в снег со словами: "На благосостояние и благополучие в семье".
Сны, увиденные в ночь с 1 на 2 февраля, сбываются, но наоборот. То есть, если приснилась бедность - будете богатыми, если одиночество - встретите любимого.