31 августа - 243-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 122 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 31 августа 2020

В этот день мир отмечает День борьбы с провалами в памяти, День шепота травы, День блога и Международный день осведомленности о передозировке.

Читайте такжеЦерковные праздники в сентябре: православный календарь на месяц

В США - День штата Южная Каролина, День диатомовой земли, День смеси из сухофруктов и орехов, День cвахи, День любви к судебным адвокатам, в Сингапуре - День учителя, в Молдове - Национальный день языка, на Филиппинах - День национальных героев, в Кыргызстане - День независимости, в Малайзии - День независимости, в Узбекистане - День памяти жертв репрессий, в Афганистане – День Пуштунистана, в Польше - День солидарности и свободы, в Тринидаде и Тобаго - День независимости, в Афганистане и Пакистане - День единства белуджи и пуштунов.

Памятные даты 31 августа, годовщины и события

В этот день в 1873 году в Канаде было сформировано первое подразделение королевской полиции.

В 1951 году в Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

В 1955 году на выставке в Чикаго инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение – автомобиль с солнечными батареями. Это был прорыв, «зеленые» мечтали, что вскоре все будут ездить на экологически чистых машинах. К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили массового распространения из-за слишком низкого КПД.

В 1993 году калифорнийская компания «Литтон Индастриз», крупный производитель техники оборонного назначения и вооружений, выиграла рекордную сумму в судебных процессах по делам о патентах - она получила 1,2 млрд долларов от компании «Ханивелл» за использование ею авиационных навигационных систем.

31 августа 1995 года в Кливленде открылись Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио «WMMS» и тем, что там работал DJАлан Фрид, придумавший термин «rock 'n' roll» в начале 1950-х. Экспозиция Музея рок-н-ролла посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Здание музея было построено по проекту архитектора Бэй Юймина – автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе, Фаунтейн-плейс в Далласе, Банка OCBC в Сингапуре и других зданий. На первом заседании организационного комитета была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла. Ими были объявлены Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Новые члены зала объявляются ежегодно. На церемонии «введения в зал» они, как правило, дают концерт. Членами зала являются не только рокеры. Среди них много признанных мастеров ритм-энд-блюза, в том числе Эл Грин и Марвин Гэй, а также некоторые рэперы, к примеру, Грэндмастер Флэш.

В 1997 году компания «The Microsoft Network» транслировала концерт «U2» из Дублина. Пользователи имели возможность менять ракурс камер.

В 1997 году Американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов, установив тем самым мировой рекорд. Он передвигался по улицам городка Ред-Бэнк, что в штате Нью-Джерси. Несмотря на то, что расстояние кажется относительно небольшим, его покорение потребовало от Дэвида нескольких лет постоянных тренировок, так как столь продолжительный непрерывный танец требует невероятной концентрации и выносливости.

Еще в этот день в 1997 году в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская - Диана. Автомобиль, в котором Леди Ди и Доди аль-Файед - сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, пытались уйти от преследования папарацци, на огромной скорости въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору. Доди погиб мгновенно, а Диана около часа умирала в обломках искореженного металла под вспышками камер прибывших к месту трагедии журналистов. Память о ней живет до сих пор в сердцах миллионов, которые любили и уважали принцессу Диану, – икону стиля, любящую мать двоих детей и великую женщину, которую изменила представление о королевской аристократии навсегда.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 августа чтит память мучеников Флора и Лавра. Другие названия праздника: «Флор и Лавр», «Фролов день», «Лошадиный праздник», «Конский праздник», «Лошадники». В этот день лошадей кормили в полную сыть, на них не работали, даже отменяли скачки.

Что сегодня нельзя делать

Не следует жечь траву. Если решите в этот день что-то посеять или посадить, то оно не даст плодов, вы соберете только сорняки. Не берите ничего в долг - весь год ходить в должниках.

Приметы на 31 августа

Читайте такжеИменины в сентябре: как назвать ребенка, рожденного в первый месяц осени

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- прозрачный воздух - к ухудшению погоды;

- небо хмурится - осень близится, скоро наступят холода;

- утром птица в окно стучится – вечером счастье случится.

31 августа именины

Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Иллариона и Георгия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)