29 августа - 241-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 124 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 29 августа 2020

В этот день мир отмечает День рождения мотоцикла, Международную ночь летучих мышей и Международный день действий против ядерных испытаний.

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В Украине - День памяти павших героев-защитников независимости Украины, День авиации, День дальнобойщика, в США - День лимонного сока, День китайского рагу «Чоп Суи», День «Больше трав, меньше соли», в Финляндии - День природы, в Индии - День языка Телугу, День спорта, в Аргентине - День посадки деревьев, в Словакии - День Словацкого национального восстания, в Польше - День муниципальной полиции, в Японии - День жареного мяса.

Памятные даты 29 августа, годовщины и события

В 1758 году в Нью-Джерси была создана первая индейская резервация.

В 1782 году британский линейный корабль «Ройал Джордж» затонул на рейде Портсмута. Из 1200 человек на борту погибли более восьмисот.

В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

В 1883 году в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую в мире электроплиту. Этого изобретателя и предпринимателя называют «канадским Эдисоном». Он родился в Оттаве 24 июня 1855 года. Поработал телеграфистом и менеджером в канадских телефонных компаниях, в том числе и в знаменитой компании Белла. Позже основал компанию Ахерн и Соппер, которая на самом деле являлась простым магазинчиком электротоваров. А вот еще через какое-то время на свет появляется компания Ottawa Electric Company, которая обеспечила родной город Томаса – Оттаву электрическими фонарями и стала предшественницей Hydro Ottawa Company. За свою жизнь Ахерн получил 9 патентов на изобретения в сфере электротехники. Удивительно, но патента на электрическую плиту среди них нет. Вообще с плитой все очень необычно. В 1883 году Ахерн просто показал, как можно готовить пищу, используя свойства электрического тока. Понять сейчас, как выглядел тот предмет, который и явился первой в мире электрической плитой, – не представляется возможным. Сам Ахерн о нем забыл на 9 лет. В 1892 году в отеле Windsor в Оттаве был устроен прием в честь дорогих гостей. Томас Ахерн предоставил свое изобретение для приготовления ужина. Как тогда написала канадская пресса: «ужин приготовили при помощи прирученных молний», но сама еда всем понравилась. И снова об этом изобретении забыли. Сам Ахерн так и не занимался бытовым развитием электрических плит. Томас Ахерн умер в 1938 году в возрасте 82 лет. Он оставил после себя процветающую электрокомпанию и стал основателем целой династии канадских предпринимателей в электропромышленности.

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл. Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошел стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, это сделал его сын - Адольф Даймлер. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 куб. см имел мощность 0,5 л.с. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это - не машина, это - костедробилка. Я вас поздравляю!». И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.

В 1929 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» завершил первое кругосветное путешествие.

В 1966 году легендарная группа «The Beatles» дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Закончили они его под бурю оваций песней Литтла Ричарда «Long Tall Sally».

В 2009 году во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона. 29 августа - его день рождения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 августа отмечает Хлебный Спас. Еще день называют «Ореховый Спас», «Ореховник», «Спас на холстах», «Спас на полотне». В этот день выпекали хлеб из зерна нового урожая. Также было принято торговать холстами и полотнами.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться и желать зла – все вернется сторицей. Не отказывайте в помощи бедным и странникам. Не отказывайтесь и от работы. Не ходите в лес без оберегов – есть поверье, что там в этот день бродит нечисть.

Приметы на 29 августа

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба;

- хорошая погода – зима будет короткой, а весна – ранней;

- бледные звезды – к ясной и сухой погоде.

29 августа именины

Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана и Якова.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)