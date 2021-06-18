18 июня - 169-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 196 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 18 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день гармонии, Международный день пикника, Международный день паники, День рождения детской коляски, Международный день суши, Международный день гордости за успехи аутистов, День устойчивой гастрономии (ООН), День «Остановите киберзапугивание».

В Украине - День участкового офицера полиции, в США - День молитвы за сотрудников правоохранительных органов, День сыроделов, День шлепок, День отцов, работающих в домашних условиях, День расточительства, День чистки аквариума, День «Идите на рыбалку», День уродливых собак, в Латвии - День сыра, в Чехии - Праздник пятилепестковой розы, в Британии - День битвы при Ватерлоо, в Молдове - День историка, в Азербайджане - День прав человека, на Сейшельских островах - День Конституции, в Камбодже - День рождения королевы-матери, в Туркменистане - День работников органов юстиции, в Египте - День эвакуации, в Бразилии - День японской иммиграции, на Филиппинах - День основания провинции Бенгет.

Памятные даты 18 июня, годовщины и события

В 1583 году вице-мэр Лондона Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. Именно этот случай принято считать первым страхованием жизни. Сегодня данная страховая услуга – одна из самых популярных в мире наряду со страхованием здоровья и имущества.

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: что можно и запрещено есть, питание по днямВ 1817 году в этот день в Лондоне был открыт мост Ватерлоо – в день второй годовщины битвы при Ватерлоо, в которой над Наполеоном победу одержали англичане. Он был построен Джоном Ренни. Сооружение вызвало всеобщее восхищение. Его писали Констебль и Моне. Он был платной переправой через Темзу, и многие предпочитали сделать крюк, но перейти реку по соседним бесплатным мостам. Это делало Ватерлоо сравнительно безлюдным и удобным как для свиданий, так и для сведения счетов с жизнью. В 1840 году 15% всех самоубийств в Лондоне приходились на мост Ватерлоо. В 1841 году на мосту произошел ужасный случай с Сэмюэлем Гилбертом Скоттом – американцем, зарабатывавшим на жизнь опасными трюками. Скотт собирался эффектно прыгнуть в Темзу, изображая убегающего с виселицы, но случайно повис в петле. Толпа думала, что это часть трюка, и Скотта вынули из петли слишком поздно. Несмотря на все эти печальные обстоятельства, мост стал одним из символов города. Пирсы моста постепенно стали разрушаться. В 1920 году проблема стала настолько острой, что мост пришлось закрыть. А в 1934 году его снесли, и сразу же начали строить теперешний по проекту сэра Джайлса Гилберта Скотта. Гранитные фрагменты старого моста были выставлены на продажу. И их охотно покупали. Они были использованы для строительства некоторых монументов, например, в Веллингтоне в Новой Зеландии, из них был построен памятник легендарной собаке Paddy the Wanderer. Строительство нового моста шло тяжело. Мужчин не хватало – шла Вторая мировая война, строительство велось в основном женскими руками, поэтому современный Ватерлоо часто называют женским мостом. Он выглядит очень просто – пять железобетонных пролетов, одетых в портлендский камень, никаких украшений, никаких ярких цветов, присущих другим лондонским мостам. Однотонно-серый, строгий и элегантный, он словно является оправой для окружающих его городских пейзажей.

В 1889 году в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал ее реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям придумал модель оси для маневренности коляски. До того времени оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им поворачиваться по отдельности.

В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

В 1934 году британский министр транспорта лорд Хор-Белиша распорядился поставить у дорог в местах пешеходных переходов полосатые столбы с оранжевыми фонарями наверху и призвал англичан строго соблюдать правила пересечения улиц. «Зебры» в народе потом называли по фамилии министра. Так появился в мире пешеходный переход как средство безопасности на дорогах.

В 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко был открыт памятник великому поэту.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеРелигиозные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцПравославная церковь 18 июня чтит память священномученика Дорофея Тирского, епископа. Другие названия праздника: «День Волхва-Дорофея», «День сон-травы», «Ночь сон-травы», «Воробьиные ночи». С Дорофеева дня ночи становятся короче. Названия «День/ночь сон-травы» праздник получил за то, что в этот день распускается это растение. Сны в этот день считаются вещими. Еще было такое поверье: если выполоть все сорняки утром на «Дорофея», то они больше не появятся.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит злоупотреблять сном - можно «проспать» свою жизнь.

Приметы на 18 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- обильная роса - к хорошему урожаю;

- туман - к урожаю грибов;

- много пауков - к жаре;

- сильно стучит дятел - к дождям.

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Автор: Нана Черная