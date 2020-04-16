Чистый четверг 2020: что нужно делать в чистый четверг, а чего нельзя

В Чистый четверг нужно очиститься как духовно, так и физически, а также провести уборку в доме.

Чистый четверг в 2020 году приходится на сегодняшний день, 16 апреля.

Чистый (Великий) четверг христиане восточного обряда традиционно отмечают за три дня до Пасхи. Верующие вспоминают последние дни Иисуса Христа перед распятием, а в народе этот день оброс множеством обрядов и традиций.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисус Христос установил обряд евхаристии - Святого Причастия, преломив хлеб и раздав его собравшимся.

В церквях обычно проходят службы с песнопением и чтением Евангелия. Также Таинство Причастия - великая традиция Страстного четверга. Однако Чистый четверг в 2020 году имеет особенность - карантин из-за коронавируса. Поэтому от посещения церкви обязательно нужно воздержаться. Но, чтобы смягчить для верующих эти неудобства, конфессии намерены проводить свои службы в онлайн режиме, а прихожан просят молиться дома.

Традиции Чистого четверга

В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Считается, что вода в этот период обладает целебными свойствами и если искупаться в Чистый четверг до восхода солнца, то можно укрепить здоровье и избавиться от негативной энергетики. Перед купанием рекомендуется прочитать молитву.

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В Чистый четверг нужно убираться и приводить в порядок свой дом. Необходимо вымыть полы, окна, стены, потолки, а также вытереть пыль и выбросить весь мусор. Согласно поверью, так можно избавиться от всего негатива, который накопился в жилище в течение года. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

Великий четверг - последний день перед Пасхой, когда можно заниматься хозяйственными делами.

Стоит помнить, что с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Хозяйки в этот день также выпекают паски, раскрашивают яйца. По традиции, утром ставят тесто, чтобы "поднималось", а уже после уборки в доме принимаются к делу. Во время этого процесса нужно думать только о хорошем, иначе вкусные паски не получаться.

Как правильно купаться в Чистый четверг

Как уже было сказано, в чистый четверг нужно купаться. Этоо лучше делать до восхода Солнца. Но можно и потом – главное, очистить себя. Во время купания важно прочитать молитву и попросить у Бога изгнать из жизни негатив и обратиться за защитой. Купаться лучше стоя под душем.

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Чтобы быть здоровым, умываясь с утра нужно положить в воду серебрянное изделие - люди верили, что такая вода может подарить крепкое здоровье и красоту.

Умываться лучше именно холодной водой - это приближает к эффекту "естесственной температуры" и дополнительно закаляет организм.

Что в Чистый четверг нельзя делать

Нельзя разводить в доме беспорядок в Чистый четверг, чтобы не погрязнуть в ссорах. В этот день нельзя оставлять жилье без уборки. А воду после уборки нельзя выливать в доме или в своем дворе, ее необходимо выносить подальше.

Не стоит допускать нелицеприятные мысли, копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации. Также не стоит жалеть, выбрасывая старые вещи.

Запрещается снимать пробу с пасок, а выпекать пасхальные лакомства нельзя, пока в доме грязно.

Также, нельзя в Чистый четверг одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.

Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты в этот день, так как Чистый четверг приходится на Страстную неделю Великого поста. Также запрещается веселье: нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.

Чистый четверг деньги

Раньше верили, что в Чистый четверг для привлечения денег нужно три раза (утром, днем и вечером) пересчитать все деньги, что есть в доме, то деньги не будут переводиться в течение года.