Митрополит ПЦУ Александр (Драбинко): Священники, которые не придерживаются действующего законодательства, не соблюдают этим и заповедей Божиих. Грех подвергать опасности себя и ближних

Как праздновать Пасху во время карантина?

Аргументированные ответы мы уже услышали из постановлений органов управления Церквей – Синодов, которые доносят их к верующим через епископов, священников.

Основная и общая рекомендация и благословение - молиться дома, соблюдать правила карантина. С помощью онлайн-трансляций можно присоединяться в Пасхальную ночь к общей молитве Праздника. Прочитал у одного греческого епископа по этому поводу замечательные слова, обращенные к пастве: «Пусть никто из вас не ощущает себя вне храма. Мы все причастны Великой Пасхе. Христос воскрес для всех! Мы все, независимо от места нашего нахождения, причастники Торжества. Радость и молитва пусть наполнят каждое сердце!».

Мы имеем рекомендации от правоохранительных органов, санитарной службы: воздержаться в эти дни от традиционного массового посещения храма. И мы этих рекомендаций строго придерживаемся. Но двери храмов, как это оговорено, будут открыты. В нашем соборе будет, даст Бог, совершаться Пасхальное Богослужение и вестись трансляция на соборном сайте. Присутствующих будет столько, сколько рекомендовано нормами. С самого начала карантина в соборе контролируется наличие масок, расстояние меду верящими, обеспечивается дезинфекция рук и помещения.

Как можно освятить пасху дома?

Наша рекомендация – прослушать богослужение онлайн. Мы должны понимать, что корзинка с пасхальными продуктами и пасхальная трапеза освящаются не столько просто окроплением святой водой (часто слышим в Пасхальную ночь возле храма: «Батюшка, брызни сюда побольше»), а в первую очередь молитвой, которая читается над приношениями. После литургии будет прочитана молитва на освящение Пасхального хлеба и продуктов. Старший в семье, или все вместе могут прочитать Молитву Господню «Отце наш». А окропить продукты можно Крещенской водой, которая есть в каждом доме.

А если ее нет?

Можно зайти в храм, приобрести там и воду, и свечи в любой день до Праздника.

К сожалению, наша психология, менталитет так построены, что у нас на первом месте стоит освящение продуктов, а не празднование Воскресения Христова, которое подарило нам уверенность в Жизни вечной. Мы уделяем много внимание вещам: на Спас освящаем яблока, на Вербное Воскресенье – ветви, на Крещение набираем воду. Мы идем к храму и переживаем о вещах, которые можно ощутить физически. Это недоработка Церкви, священников, епископата. После атеистического периода мы не смогли наполнить вакуум духовным смыслом, а не физическими моментами. Верующим не хватает евангельского богословского восприятия сущности празднуемых событий.

Но период, который мы сейчас переживаем, может стать моментом возвращения к богословскому осмыслению праздников. Из-за карантина у нас появилось время для просвещения, образования «поневоле» - онлайн. Раньше люди забегали в храм на несколько минут, а теперь могут послушать священников, заняться богословским самообразованием. Есть время, чтобы многое переосмыслить, и свое отношение к Пасхе Христовой в первую очередь.

Что делать в поминальные дни?

Мой совет: молимся дома, пишем записочки онлайн (очень многие сейчас принимают) или заранее заходим в храм и там пишем записку о молитве и поминовении. Священник будет молиться на кладбище или в храме, совершит заупокойное богослужение, как позволят обстоятельства.

Должны ли сейчас быть защитные маски у священников?

Мы хотим перед Пасхой сделать тесты, обследование. Хотим быть уверенными в том, что здоровы.

В алтаре ограниченное количество священников, там большое расстояние между ними и маска служащему, по нашему мнению, не обязательна. Но мы будем надеваем защитную маску, когда подходим близко к верующим при помазывании, окроплении, причащении.

Церковь идет на встречу тем, кто говорит о необходимых, в условиях карантина, нормах. Здоровье наших верующих – превыше всего.

А если верующие идут в храм большой группой, без масок? Вы видели фото скопления людей у храмов на Вербное воскресенье?

Этого допускать нельзя и за этим должен следить как священник, так и правоохранительные органы, на которые возложены эти функции контроля. Если это имело место, надо было не просто наблюдать и фотографировать, а доводить дело до логического, предписанного правилами, конца. Составлять протоколы, применять соответствующие санкции, предъявлять претензии руководству епархий в которых наблюдались нарушения.

Нас беда учит. Мы пренебрегаем нормами, пока нет кризиса, бравируем своей верой, как это произошло с Киево-Печерской Лаврой. Там наместник начал «геройствовать». У меня волосы дыбом стали, когда я его слова услышал (митрополит Павел заявил в средине марта: «Все спешите в храм, обнимите друг друга», - УНИАН). Зачем такое говорить во время эпидемии, если нет соответствующего образования и понимания происходящего? И теперь нет новости, в которой бы те слова не вспоминали.

Мы, как и каждый православный верующий, скорбим по поводу происходящего в Лавре. Но эта история – пример того, что надо предпринимать предупредительные меры. Высказался наместник – вызвать его и наказать соответствующим образом за подстрекательство к нарушению карантинных норм. Увидели скопление людей у храма – вызвали полицию. Один, второй раз применить санкции, если такое случится, и третьего не будет. У нас «пока гром не ударит, мужик не перекрестится».

Наверняка, найдутся люди, которые испугаются проклятий и поэтому не будут говорить о нарушениях…

К сожалению, есть «священники с дерзновением не по разуму», которые могут осыпать проклятиями. Но не надо обращать внимания ни на их рясу, ни на их слова. Ряса - это всего лишь одежда, а глупые слова Бог не слышит. Перед государственной системой мы, прежде всего, равноправные граждане.

Священники, которые не придерживаются действующего законодательства, не соблюдают этим и заповедей Божиих. Они вообще-то должны пример показывать. Не то время и не те обстоятельства, чтобы в «исповедничество» играть. Грех подвергать опасности себя и ближних.

Жизнь в карантине похожа на жизнь в монастыре?

Очень похожа. Это удаление от общества. Тоже самоизоляция, как в монастыре. Строгое подчинение положениям устава. А еще это проблемы и сложности, как в монастыре. Их называют в обителях «искушениями».

Разница лишь в том, что в обителях монашествующие, а в семьях – семейные. Но все мы люди со своими достоинствами и недостатками. Очень сложно, когда каждый день одно и то же, когда постоянно видишь одного и того же человека. Когда, ты сутками с ним в общении, конфликтов не избежать. Но можно и нужно перебороть самого себя и научиться терпеть ближнего. Нужно понять своих близких. Сейчас время - помочь друг другу победить эгоизм.

Какие слова из Священного Писания вы вспоминаете чаще всего в дни эпидемии?

За каждым Богослужением и в частной молитве ми обращаемся к Богу, чтобы это «губительное поветрие» как можно быстрее закончилось, а Господь оградил нас от болезней. Мы по-новому учимся смотреть на его бесценный дар – жизнь, свободу, ближнего. У многих, наверное, сейчас, во время Великого поста, особенно во время Страстной недели, перед глазами картина Гефсиманской молитвы Спасителя: «Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). На все воля Божия…

Как бороться со страхами, как не паниковать, когда столько пугающих новостей?

Вопрос весьма сложный. Все мы имеем свои характеры, свои страхи и предубеждения. Я плохой психолог. Но мы, христиане, слышим слова Христа-Спасителя и ободряемся ими: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». В этих словах наше спасение от паники и страхов.

Как думаете, после эпидемии количество верующих увеличится или уменьшится? Не перейдут ли все в режим онлайн и после карантина?

Нет, не уменьшится. Уверен, что режим онлайн для многих - это возможность познакомиться в свободное время с богослужением, молитвой, храмом. Это как инструкция. Мы, часто, придя в храм, не знаем, как себя вести в нем и потому чувствуем неловкость, и от этого в храм не идем. А так мы как бы заочно уже бываем в храме, исчезает некий психологический барьер. Поэтому, думаю, количество посещающих богослужения увеличится.

А для желающих познакомиться ближе с православием есть такая возможность – фактически, обучение христианству онлайн. И у священников сейчас достаточно времени, чтобы заниматься катехизаторской работой. Это принесет, думаю, свои плоды.

Влад Абрамов