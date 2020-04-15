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Выходные в мае 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы (календарь)

06:34, 15 апреля 2020
Праздники
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REUTERS

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Два раза в Украине в мае будут длинные выходные - по три дня подряд.

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая

9 мая в Украине отмечается День победы. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число. Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Календарь выходных в мае 2020

  • 1 мая, пятница - День труда
  • 9 мая, суббота - День победы
  • 11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы
  • 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.
Выходные в мае 2020 / 24 канал

Ранее УНИАН рассказал, сколько и когда украинцы будут отдыхать в апреле 2020 года.

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Теги: #выходные#выходные в Украине