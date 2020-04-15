Выходные в мае 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы (календарь)

Два раза в Украине в мае будут длинные выходные - по три дня подряд.

В мае 2020 года украинцы будут отдыхать целых 12 дней. Рабочих будет 19.

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Два раза в Украине в мае будут длинные выходные - по три дня подряд.

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

9 мая в Украине отмечается День победы. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число. Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Календарь выходных в мае 2020

1 мая , пятница - День труда

, пятница - День труда 9 мая , суббота - День победы

, суббота - День победы 11 мая , понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы

, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Ранее УНИАН рассказал, сколько и когда украинцы будут отдыхать в апреле 2020 года.