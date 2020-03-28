Час Земли 2020: точное время и что это такое

Час Земли – это ежегодная международная акция, призванная привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Сегодня в Украине и во всем мире отметят Международный час Земли. Эта масштабная акция направлена на поддержку экологии и сохранение биологического разнообразия нашей планеты.

Час Земли 2020 в Украине пришелся на субботу, 28 марта. УНИАН расскажет, в чем заключается суть данной акции.

Что такое Час Земли

Час Земли – это ежегодная международная акция, которая была инициирована в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Мероприятие проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, и призывает всех жителей планеты отключить свет на один час, проявив таким образом неравнодушие к экологическим проблемам.

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В первой акции в 2007 году участие приняли боле 2 миллионов жителей Сиднея и 2100 компаний. Они одновременно выключили свет на один час. Уже в 2008 году акция получила мировую поддержку, а в 2009 году стала самой массовой в истории человечества - по оценкам WWF, она коснулась более миллиарда жителей планеты. Час Земли 2011 года объединил уже около 2 миллиардов участников в 135 странах мира.

К акции присоединяются администрации городов и правительства разных стран. В Час Земли гаснет даже подсветка известных мировых памятников, в том числе Лондонское око, театр Сиднея, египетские пирамиды, мост Голден Гейт в Сан-Франциско, Коллизей в Риме и другие.

Час земли в 2020 году

Основная тема Часа Земли 2020: природа имеет значения.

Система жизни планеты дает нам все необходимое, отмечают в WWF. Природа - леса, луга, степи, болота, реки и океаны и все бесценное многообразие жизни - наши главные сообщники в адаптации к изменению климата.

Организаторы в этом году предлагают не просто поддержать Час Земли, но и выбрать хотя бы одну новую привычку, которая поможет природе начать восстанавливаться.

Час Земли 2020 - точное время

Час Земли в 2020 году состоится сегодня, 28 марта. Час Земли Украина начнет отмечать в 20:30 по местному времени, акция продлится один час – до 21:30.

К слову, акция во всех странах длится с 20:30 до 21:30, но по местному времени. В это время всех призывают выключить свет в домах и офисах.

Считается, что в это время человечество использует наибольшее количество электричества. Также вечернее время было выбрано в надежде, что когда-то акция станет глобальной, и из космоса можно будет увидеть, как огни на вечерней стороне Земли затухают. Это должно символизировать первозданную Землю до вмешательства человека.

Час Земли вред

Международный час Земли имеет миллионы сторонников по всему миру. Тем не менее, есть мнение, что данная акция скорее вредна, или даже опасна.

По мнению критиков Часа Земли, массовое отключение, а затем включение света потребителями создает сильный скачок напряжения, приводит к дополнительному износу оборудования энергосетей и увеличенному потреблению топлива. Критики акции заявляют, что эти факторы в конечном итоге приносят еще больше вреда экологии. В то же время, некоторые профессиональные энергетики развеивают эти опасения, поскольку отключение лампочек и техники даже в сотнях тысяч квартир является для энергосети едва заметным колебанием.

Сами организаторы подчеркивают, что акция не направлена на экономию электроэнергии, и носит символический характер. Она призвана привлечь внимание к необходимости воздержаться от безответственного потребления, что, в свою очередь, должно привести к уменьшению загрязнения окружающей среды.