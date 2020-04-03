Чистый четверг: время готовить пасхальные блюда и убирать дом (видео)

Чистый четверг в 2020 году отмечают 16 апреля. В этот особенный день стоит направить свои силы на уборку и придерживаться обрядов и примет.

Чистый четверг входит в Страстную неделю - последняя перед Пасхой. Поэтому высчитывать дату Чистого четверга 2020 нужно соответственно до даты самой Пасхи.

В этом году Воскресения Христово отмечают католики - 12 апреля, православные - 19 апреля. Соответственно, Чистый четверг 2020 будет 9 апреля - у католиков и 16 апреля - у православных.

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В Чистый четверг у православных христиан принято обязательно купаться. Однако делать это нужно не вечером, а до восхода солнца.

Также в Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду и перестирать белье.

Но главной традицией на Чистый четверг остается выпекания куличей и покраска яиц.

В народе существует поверье, что от качества выпечки зависит, каким будет год. Пышные куличи – счастья и благополучия, а тяжелые и непропеченные обещают сложный год.

Чистый четверг для любого христианина - это символ полного духовного и физического очищения. Главное в этот день - ваш настрой на все хорошее и чистое.