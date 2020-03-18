18 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 марта - 77-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 288 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 18 марта 2020

В этот день мир отмечает День вещих снов и День рождения электрической бритвы.

Во Франции празднуют День Парижской коммуны, в США - День неуклюжих моментов, День бургера «Слоппи Джо», День кружевного овсяного печенья, День биодизеля, в Беларуси - День внутренних войск, в Украине - День работника налогового и таможенного дела, в Мексике - День экспроприации нефтяной промышленности, в Монголии - День военных, в Бельгии и Нидерландах - День инженера, в Турции - День победы при Чанаккале.

Памятные даты 18 марта, годовщины и события

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В 37 году началось правление римского императора Калигулы.

В 1314 году состоялся папский суд над великим магистром Жаком Моле и другими тамплиерами, дожидавшимися этого суда 7 лет. Их осудят на пожизненное заключение. А великого магистра де Моле и приора Нормандии сожгут на костре.

В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт - восьмиместная карета, названная «омнибус», что означало - «для всех».

В 1813 году в США был запатентован аппарат для производства угольного газа.

В 1839 году китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

В 1850 году американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию «American Express».

В 1871 году центральный комитет Национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании Парижской коммуны.

В 1891 году вступила в строй телефонная связь Лондон - Париж.

В 1892 году был учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли.

В 1898 году немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

В 1900 году был основан голландский футбольный клуб «Аякс».

В 1902 году в Милане впервые записался на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

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В 1917 году в Киеве открылась первая украинская гимназия.

В 1921 году из-за драки пассажиров на борту китайского парохода «Хон Кох» он потерял управление и затонул, погибло более тысячи человек.

В 1924 году в США прошла премьера немого фильма «Багдадский вор» стоимостью 2 млн долларов.

В 1925 году огромный смерч пронесся по трем штатам США. Погибли 695, пострадали 2027 человек.

В 1931 году в США компания Schick начала производство первых электрических бритв.

В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

В 1965 году каждый из музыкантов «Роллинг Стоунз» был оштрафован на 5 фунтов «за публичное справление малой нужды».

В 1988 году в ЮАР была изготовлена самая большая буханка хлеба в мире - вес 1,43 тонны.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 марта чтит память мученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Конона Исаврийского. В народе день называют Конон Огородник. 18 марта крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников. В этот день надо помянуть умерших родственников. Также стоит помолиться за пропавших без вести, благодаря искренней молитве есть вероятность, что они найдутся. Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными. Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит заниматься покупками, они долго не прослужат.

Приметы на 18 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясная погода - летом града не будет;

- трясогузки прилетели - весна будет теплой;

- если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле;

- мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю;

- грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.

18 марта именины

Именины у Феодора, Адриана, Давида, Константина, Ивана, Марка, Ираиды, Кирилла и Николая.