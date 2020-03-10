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Как соблюдать пост и не навредить здоровью: 7 простых советов (видео)

18:03, 10 марта 2020
Праздники
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Чтобы оставаться здоровыми с новым меню, стоит придерживаться нескольких простых правил. Отказавшись от белков животного происхождения, замените их орехами, бобовыми и кашами. Для баланса жиров потребляйте растительные масла, в них содержится много антиоксидантов.

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В меде и сухофруктах есть достаточно витаминов и минералов, чтобы поддержать здоровье в пост. Не забывайте про свежие фрукты и овощи, съедайте их по 400-500 г ежедневно.

Выпивайте минимум полтора литра воды в сутки. Если какая постная пища вам не по вкусу, не заставляйте себя ее есть, лучше подыщите альтернативу. Не пытайтесь резко выходить из поста, вводите животную пищу постепенно, дайте организму привыкнуть.

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