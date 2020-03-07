7 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 марта - 66-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 299 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 7 марта 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день математики и День рождения телефонного аппарата.

Читайте такжеС наступающим 8 марта – яркие открытки и красивые поздравления с праздникомВ США празднуют День, когда ты будешь услышан, День сухих завтраков, в Албании - День учителя, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.

Памятные даты 7 марта, годовщины и события

В 321 году по указу римского императора Константина I воскресенье было объявлено выходным днем.

В 1657 году французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.

В 1824 году 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим. Лист - венгеро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист. Лист был одним из величайших пианистов XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, Лист был в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности.

В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Белл запатентовал телефон.

Читайте такжеПраздник 8 марта - история, традиции и кто придумалВ 1912 году первый беспосадочный перелет из Парижа в Лондон совершил Анри Сейме.

В 1912 году, добравшись из Антарктиды в австралийский Хобарт, норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил о покорении Южного полюса.

В 1926 году была установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком.

В 1933 году в Атлантик-Сити американецем Чарльзом Дарроу была изобретена игра «Монополия».

В 1957 году совершил первый полет пассажирский турбовинтовой самолет Ан-10.

В 1987 году Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

В 1992 году были сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 марта чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. В народе день называли Маврикиев. Этот праздник ассоциировали с прилетом птиц. Хозяйки на Маврикия готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она представляла собой суп с мясом, который был сварен в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Если женщина увидела первую ласточку, ей нужно умыться молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что сегодня нельзя делать

Если дата выпадает на полнолуние, нельзя удобрять огороды и поля навозом, потому что сорняков будет много.

Приметы на 7 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясное солнце – погода скоро изменится;

- рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей;

- туманный день – лето будет влажным;

- холодная погода - лето будет очень дождливым.

7 марта именины

Именины у Феодора, Филиппа и Афанасия.