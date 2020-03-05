5 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

5 марта - 64-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 301 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 5 марта 2020

В этот день мир отмечает День рождения степлера, День выключенных гаджетов и День пейзажей.

В Британии празднуют День книги, в США - День святого Пирана, День раздвоения личности, День абсента, День сырных палочек, в Азербайджане - День физической культуры и спорта, в Иране - День посадки деревьев, в Кыргызстане - День Ак калпака и День работника судебной системы, в Китае - День всенародной учебы, в Вануату - День традиционных вождей.

Памятные даты 5 марта, годовщины и события

В 1774 году во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом были сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.

В 1844 году столица Верхней и Нижней Канады была перенесена из Кингстона в Монреаль.

Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВ 1868 году в Англии был запатентован степлер.

В 1929 году был создан Запорожский драматический театр.

В 1943 году первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.

В 1946 году в Фултоне (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». Началась «Холодная война».

В 1960 году фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру. Он не получил за нее ни цента гонорара.

В 1989 году на телеканале «Disney Channel» состоялась премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

В 2000 году английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиньи.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 марта чтит память епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в «Катыша» или Льва Катальщика. А все потому, что существовала традиция кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон «перезимья», как тогда называли март. Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год будете жить в достатке.

Что сегодня нельзя делать

Не следует ничего начинать - это предвещает неудачу. Также нельзя давать никаких обещаний, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится.

Приметы на 5 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег идет - год будет бедным и неурожайным;

- сороки и галки в снегу купаются – к оттепели;

- пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек.

5 марта именины

Именины у Сергея, Василия, Николая, Ярослава, Дениса, Антона и Ивана.