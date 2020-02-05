Именины в феврале: кто и когда отмечает День ангела в этом месяце
Испокон веков наши предки при выборе имени для ребенка старались, чтобы церковные православные именины совпадали с календарным днем рождения, считая это хорошим знаком. В современном обществе также придерживаются этих обычаев, хотя и не так часто.
Календарь именин на февраль 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела в последний месяц зимы.
Кто празднует именины в феврале: мужские и женские имена
1 февраля – Антон, Макар, Николай, Петр, Федор
2 февраля – Инна, Павел, Семен
Читайте такжеВыходные и праздники в феврале 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)
3 февраля – Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим
4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей
5 февраля – Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор
6 февраля – Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей
7 февраля – Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр
8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля – Дмитрий, Иван, Петр
10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга
11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман
12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим
13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита
14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей
15 февраля – Василий
16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей
17 февраля – Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
18 февраля – Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
19 февраля – Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр
Читайте такжеДень всех влюбленных 2020: дата и история праздника
20 февраля – Александр, Алексей, Петр
21 февраля – Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
22 февраля – Василий, Геннадий, Иван
23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван
24 февраля – Всеволод, Дмитрий
25 февраля – Антон, Евгений, Мария, Алексей
26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
27 февраля – Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
28 февраля – Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья
29 февраля – Илья, Касьян, Михаил, Николай, Софья
Напомним, ранее УНИАН сообщал о православные церковные праздники в феврале. В последний месяц зимы, в частности, отмечают один из 12 главных религиозных праздников года – Сретение Господне.