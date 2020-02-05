Именины в феврале: кто и когда отмечает День ангела в этом месяце

Женские и мужские имена по церковному календарю на февраль 2020 года.

Испокон веков наши предки при выборе имени для ребенка старались, чтобы церковные православные именины совпадали с календарным днем рождения, считая это хорошим знаком. В современном обществе также придерживаются этих обычаев, хотя и не так часто.

Календарь именин на февраль 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела в последний месяц зимы.

Кто празднует именины в феврале: мужские и женские имена

1 февраля – Антон, Макар, Николай, Петр, Федор

2 февраля – Инна, Павел, Семен

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3 февраля – Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

5 февраля – Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор

6 февраля – Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

7 февраля – Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля – Дмитрий, Иван, Петр

10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга

11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман

12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим

13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита

14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

15 февраля – Василий

16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

17 февраля – Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

18 февраля – Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

19 февраля – Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр

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20 февраля – Александр, Алексей, Петр

21 февраля – Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

22 февраля – Василий, Геннадий, Иван

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

24 февраля – Всеволод, Дмитрий

25 февраля – Антон, Евгений, Мария, Алексей

26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

27 февраля – Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля – Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья

29 февраля – Илья, Касьян, Михаил, Николай, Софья

Напомним, ранее УНИАН сообщал о православные церковные праздники в феврале. В последний месяц зимы, в частности, отмечают один из 12 главных религиозных праздников года – Сретение Господне.