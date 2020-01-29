Религиозные праздники в феврале 2020: православный церковный календарь на месяц

В феврале отмечается один из 12 главных церковных праздников года, а также верующие готовятся к началу Великого поста.

Позади остался новогодне-рождественский период, который был достаточно насыщен различными церковными праздниками. Однако и последний месяц зимы богат на крупные и значительные даты и события. В феврале 2020 года верующие, в частности, будут отмечать важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых – Сретение Господне.

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К тому же нынешний год високосный, поэтому этот февраль будет на одно "дополнительное" число длиннее и продлится 29 дней.

УНИАН собрал информацию о крупнейших религиозных праздниках этого месяца, которая поможет не пропустить значимые православные даты и другие важные события церковного православного календаря на февраль 2020 года.

Какие православные праздники отмечают в феврале-2020

1 февраля – святого Макария Великого и преподобного Саввы Сторожевского.

2 февраля – преподобного Евфимия Великого.

3 февраля – преподобного Максима Грека; празднование иконы Божьей Матери "Отрада".

4 февраля – апостола Тимофея.

6 февраля – блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля – святителя Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; празднование иконы Божьей Матери "Утоли мои печали".

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Неделя о мытаре и фарисее – начало подготовки к Великому посту.

10 февраля – преподобного Ефрема Сирина.

11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.

12 февраля – блаженной Пелагии Дивеевской; собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля – мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна.

14 февраля – передпраздник Сретения Господня; мученика Трифона.

15 февраля – большой двунадесятый праздник Сретение Господне.

16 февраля – праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Неделя о блудном сыне – подготовка к Великому посту.

17 февраля – благоверного князя Георгия Владимирского; преподобного Кирилла Новоезерского; преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского.

18 февраля – мученицы Агафии; праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

20 февраля – святителя Парфения.

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21 февраля – великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

22 февраля – обретение мощей святого Иннокентия; мученика Никифора; Вселенская поминальная суббота.

23 февраля – благоверной княгини Анны Новгородской, праведницы Галины. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная". Суббота мясопустная – подготовка к Великому посту.

24 февраля – преподобного Дмитрия Прилуцкого. Начало Масленицы (закончится 1 марта).

25 февраля – праздник Иверской иконы Божьей Матери; святого Алексея.

26 февраля – преподобных Зои и Светланы (Фотинии).

27 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери.

29 февраля – всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Подготовка к Великому посту в 2020 году

Как следует из календаря, уже в феврале православные начинают подготовку к Великому посту, который предшествует главному празднику богослужебного года – Пасхе.

Кроме того, в последний зимний месяц будет праздноваться Масленица, в течение которой можно вволю полакомиться молочными блюдами. Масленица тесно связана с Пасхой, ведь во время Великого поста, среди прочего, нельзя употреблять молоко, масло и сметану.