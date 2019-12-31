Государственные выходные 2020: сколько украинцы будут отдыхать в январе (календарь)
05:33, 31 декабря 2019Праздники
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В первый месяц нового года будет 3 официальных выходных дня – 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).
Украинцы будут отдыхать в январе 10 дней
В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных.
В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.
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Выходные на Новый год
В первый месяц нового года будет 3 официальных выходных дня – 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).
В Кабмине 6 января решили сделать выходным. Поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей.
В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных / фото Факты
Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году.
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