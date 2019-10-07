Во Львове отпраздновали День тыквы (фоторепортаж)

Посетители праздника, конечно же, имели возможность полакомиться блюдами из тыквы.

В воскресенье, 6 октября, во Львове в музее народной архитектуры и быта имени Климента Шептицкого состоялся праздник "День тыквы".

Как отмечается на сайте Львовского горсовета, в программе праздника было немало разных интересностей.

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Так, во время "Дня тыквы" посетители имели возможность полюбоваться осенними композициями от профессиональных флористов, дегустировать тыквенные блюда, заглянуть на ярмарку от львовских фермеров, принять участие в тыквенных турнирах и казацких забавах, посмотреть театрализованное действо "Тыквенные сватовство" и многое другое.

Как сообщал УНИАН, на днях Львов посетил известный американский актер и продюсер Том Круз. В городе Льва, он, в частности, встретился с мэром Андреем Садовым и его заместителями.