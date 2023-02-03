Сегодня мужчины с именем Максим отмечают свои именины.

В Максимов день 2023 почитают память религиозного публициста и переводчика Максима Грека. В народе его прозвали Утешителем. Также сегодня верующие празднуют церковный праздник 3 февраля - день памяти Максима Исповедника.

Ранее мы рассказывали, кто еще отмечает именины в феврале 2023.

День Максима 2023 - приметы

По народным приметам, чистое небо в этот день сулит мороз и плохой урожай, а вот если ночью сквозь облака светит месяц - жито будет доброе. Ясная заря на Максимов день предвещала мороз.

Видео дня

Считается, что в Максимов день абсолютно каждый человек должен помянуть добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться по возможности отблагодарить их делом.

В этот день молятся о благополучии семьи. Например, муж и жена - чтобы брак был крепким и счастливым - держась за руки, выходят во двор и, стряхивая иней с деревьев, приговаривают: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Именины Максима по церковному календарю отмечаются:

29 января - иерей Максим Тотемский;

3 февраля - преподобный Максим Грек;

3 февраля, 26 августа - преподобный Максим Исповедник;

19 февраля - мученик Максим Кизический;

4 марта - мученик Максим Адрианопольский;

23 апреля - мученик Максим Африканский;

4 мая - патриарх Максим Константинопольский;

11 мая - мученик Максим Доростольский, Озовийский;

13 мая,10 ноября - Максим Мученик;

27 мая - мученик Максим Азийский;

12 августа - мученик Максим Перс, Кордульский;

24 августа - мученик Максим Римский;

26 августа, 24 ноября - юродивый Максим Московский;

18 сентября, 22 октября - мученик Максим Антиохийский;

28 сентября - мученик Максим Маркианопольский (Мизийский);

5 декабря - мученик Максим Римский.

Все именины Максима: 26 января, 29 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 4 марта, 19 марта, 2 апреля, 23 апреля, 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая, 1 июня, 20 июня, 30 июня, 4 июля, 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа, 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября, 8 октября, 22 октября, 4 ноября, 5 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября, 5 декабря, 19 декабря.

Святой покровитель Максима - преподобный Максим Кавсокаливит, прославившийся своими пророчествами.

Именины Максима - значение имени

Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".

По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.

Нужно отметить, что с раннего детства и на протяжении всей жизни главной чертой в характере является самостоятельность. Маленьким всегда стремится все сам не разрешая родителям ему помогать. В взрослом возрасте он четко знает, чего хочет. На обиды он реагирует достаточно остро, но несмотря на это обидчику в ответ он отвечает юмором.

Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.

Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.

Поздравления для Максима с Днем ангела

С праздником, Максим наш! С Ангелом твоим!

Будь всегда отважен и непобедим!

С верой в свои силы в жизни побеждай

И родных-любимых ты оберегай.

***

Желаю милому Максиму

На именин чудесный праздник

Быть для проблем неуязвимым,

И почестей добиться разных.

Пусть будут счастье и удача

Тебе сопутствовать повсюду.

Икра, машины, яхта, дача -

Все это непременно будет.

***

В день ангела хочу Максиму пожелать

Творить добро и слабых защищать!

***

Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: