В Максимов день 2023 почитают память религиозного публициста и переводчика Максима Грека. В народе его прозвали Утешителем. Также сегодня верующие празднуют церковный праздник 3 февраля - день памяти Максима Исповедника.
Ранее мы рассказывали, кто еще отмечает именины в феврале 2023.
День Максима 2023 - приметы
По народным приметам, чистое небо в этот день сулит мороз и плохой урожай, а вот если ночью сквозь облака светит месяц - жито будет доброе. Ясная заря на Максимов день предвещала мороз.
Считается, что в Максимов день абсолютно каждый человек должен помянуть добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться по возможности отблагодарить их делом.
В этот день молятся о благополучии семьи. Например, муж и жена - чтобы брак был крепким и счастливым - держась за руки, выходят во двор и, стряхивая иней с деревьев, приговаривают: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".
Именины Максима по церковному календарю отмечаются:
- 29 января - иерей Максим Тотемский;
- 3 февраля - преподобный Максим Грек;
- 3 февраля, 26 августа - преподобный Максим Исповедник;
- 19 февраля - мученик Максим Кизический;
- 4 марта - мученик Максим Адрианопольский;
- 23 апреля - мученик Максим Африканский;
- 4 мая - патриарх Максим Константинопольский;
- 11 мая - мученик Максим Доростольский, Озовийский;
- 13 мая,10 ноября - Максим Мученик;
- 27 мая - мученик Максим Азийский;
- 12 августа - мученик Максим Перс, Кордульский;
- 24 августа - мученик Максим Римский;
- 26 августа, 24 ноября - юродивый Максим Московский;
- 18 сентября, 22 октября - мученик Максим Антиохийский;
- 28 сентября - мученик Максим Маркианопольский (Мизийский);
- 5 декабря - мученик Максим Римский.
Все именины Максима: 26 января, 29 января, 31 января, 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 4 марта, 19 марта, 2 апреля, 23 апреля, 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая, 1 июня, 20 июня, 30 июня, 4 июля, 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа, 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября, 8 октября, 22 октября, 4 ноября, 5 ноября, 9 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября, 5 декабря, 19 декабря.
Святой покровитель Максима - преподобный Максим Кавсокаливит, прославившийся своими пророчествами.
Именины Максима - значение имени
Имя Максим произошло с древнеримского "maximus", что обозначает "самый большой", "величайший".
По характеру холерик, всегда готов прийти на помощь. Начитан, эрудирован. Из положительных черт – коммуникабельность, доброжелательность и креативность; из отрицательных – рассеянность и легкомыслие.
Нужно отметить, что с раннего детства и на протяжении всей жизни главной чертой в характере является самостоятельность. Маленьким всегда стремится все сам не разрешая родителям ему помогать. В взрослом возрасте он четко знает, чего хочет. На обиды он реагирует достаточно остро, но несмотря на это обидчику в ответ он отвечает юмором.
Жене верен, детей любит. Наилучшая совместимость с девушками по имени: Анна, Дина, Галина, Ирма, Зинаида, Лариса, Клара.
Имя Максим лучше всего подходит Львам, Овнам, Скорпионам, Весам и Козерогам.
Поздравления для Максима с Днем ангела
С праздником, Максим наш! С Ангелом твоим!
Будь всегда отважен и непобедим!
С верой в свои силы в жизни побеждай
И родных-любимых ты оберегай.
***
Желаю милому Максиму
На именин чудесный праздник
Быть для проблем неуязвимым,
И почестей добиться разных.
Пусть будут счастье и удача
Тебе сопутствовать повсюду.
Икра, машины, яхта, дача -
Все это непременно будет.
***
В день ангела хочу Максиму пожелать
Творить добро и слабых защищать!
***
Максимка дорогой, я тебя поздравляю и пожелать от души хочу невероятных ощущений счастья и любви, больших стремлений к мечтам и желаниям, несомненной удачи в достижении целей, покорения значительных высот и отменного здоровья.