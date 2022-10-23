В статье УНИАН вы узнаете, как лучше не называть дочь.

Говорят, что родителей не выбирают, и это правда. Но даже это не исключает того, что в более зрелом возрасте ваши потомки могут возненавидеть вас. Астроэксперты отмечают, что на такое положение дел может повлиять имя, данное ребенку при рождении.

Ранее УНИАН назвал женские имена, которым везет в отношениях с мужчинами, а сегодня вы узнаете, какие имена способны испортить отношения между родителями и детьми.

Светлана

Эксперты утверждают, что обладательницы именем Светлана являются очень злопамятными. Каждое наказание, каждый повышенный тон или упрек они будут помнить всю свою жизнь. В более зрелом возрасте они вам все это припомнят и могут даже отомстить.Также они будут всячески осуждать вас и рассказывать об этом посторонним людям.

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Юлия

Эти дамы не из молчаливых, поэтому не стоит рассчитывать на то, что она молча будет мириться с тем, что вы можете повысить на нее голос или, не дай Бог, замахнуться рукой. Они тут же ответят вам тем же, даже глазом не моргнув. Поэтому лучше не называть дочь Юлией, чтобы избежать многих проблем.

Анжелика

В целом это хорошие девушки, мечтающие о славе и признание. Но на пути к этому они сталкиваются с завистью, осуждением, палками в колесах от недоброжелателей. Все это вызывает у них непонимание и гнев, а если еще и родители приложат руку к тому, чтобы испортить им настроение, они возненавидят их первыми.

Яна

У Ян очень тонкая душевная организация, и единственный способ защитить себя от обидчиков - ненависть. Эти девушки нападают первыми, не дожидаясь пока кто-то вставит им нож в спину. Так это работает у них и в отношениях с родителями. К тому же Яны очень холодные в проявлении своих чувств, поэтому родителям может казаться, что их дочь вообще их не любит.

Ольга

Чаще всего это нерешительные девочки, которым очень нужны поддержка и добрый совет от родителей. Если они этого не получают или мама и папа дали им неверный совет, то Ольги обязательно им это припомнят. Именно из-за своей ранимости и обидчивости им очень сложно прощать оплошности людей.

Кира

Это прямолинейные и мстительные девушки, которые за словом в карман не полезут. Они выскажут вам все прямо в лоб, ничего не скрывая и не преукрашивая. Киры способны на любой жесткий поступок, особенно с теми, кто хоть как-то им досадил. Это же касается и их родителей.

Ранее УНИАН назвал три женских имени, которые приносят беду и разочарования.

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