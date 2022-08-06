В список попали Раки, Весы и Водолеи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницам которых лучше поберечь силы, потому что впереди сложная неделя с 8 до 14 августа.

В список попали Раки, Весы и Водолеи.

Рак

В этот период девушки Раки почувствуют общее недомогание, на какое-то время они потеряют удачу и мотивацию, что главное для какого-либо действия. Потому эта неделя будет неудачной для начинаний или же попыток решить имеющиеся проблемы. Звезды советуют потратить время на себя, остановиться, отдохнуть и посмотреть на все со стороны, не все так плохо!

Весы

Девушек Весов ждет неприятный поворот событий в середине недели. Все будет зависеть от того, как они поступят. И если смогут выбраться из этого водоворота, возможны новые знаковые события в жизни. Сложности астрологи рекомендуют преодолевать тишиной и полной концентрацией на своих потребностях.

Водолей

Перед девушками Водолеями на этой неделе будет стоять выбор между прошлым и будущим. Он будет сложным. Многим суждено увязнуть в проблемах именно из-за невозможности отпустить обиды и простить тех, кто причинил боль когда-то.

Ранее астрологи предупредили, что три знака Зодиака ждет расставание до конца августа.

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