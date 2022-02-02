Чем уникальна первая зеркальная дата столетия и о чем хотят предупредить астрологи - узнайте на УНИАН.

Нумерологи и специалисты по эзотерике утверждают, что двойка - одно из самых энергетически сильных чисел. Первая зеркальная дата февраля 02.02.2022 - уникальный день, чтобы наладить абсолютно все сферы своей жизни. Вам не понадобится ничего, кроме собственного желания и стрелок на часах. Что и как нужно делать сегодня - читайте далее в материале.

Ранее мы говорили о том, когда наступит следующая зеркальная дата 2022.

Зеркальная дата 02.02.2022 - советы нумерологов

Сегодняшний день особенен хотя бы потому, что следующая подобная зеркальная дата случится аж через 100 лет - 12.12.2121. И этот факт доказывает мистические свойства уникальной даты.

Считается, что двойка - символ обогащения, именно поэтому сегодня удача будет сопутствовать тем, кто хочет материальных благ. Особенно благоприятным день окажется для представителей творческих профессий, а также тех, чья деятельность связана с финансами. Если у вас есть цель или идея - напишите ее (или их, если много) на листке бумаги и спрячьте в укромное место. Увидите сами - вскоре мечты начнут сбываться.

Читайте такжеСкрытые способности знаков Зодиака: магический дар по дате рожденияКроме того, двойка олицетворяет союз двух стихий, двух людей, двух событий. 2 февраля - идеальный день для взаимодействия с партнером и налаживания личной жизни. Сегодня можно помириться с любимым человеком, если вы в ссоре, возобновить прежние отношения или просто устроить совместный досуг с мужем или женой. Главное - мыслить при этом позитивно, не допускать негативных установок.

Загадать желание могут те, кто точно знает, чего хочет, и готов попросить об этом у Высших сил. Для этого вам нужно 2 февраля 2022 года подойти к часам, когда стрелки покажут 22:22 и мысленно озвучить свою мечту. Помните о том, что желание должно быть благим и касаться только вас. Категорически запрещено направлять свою энергию в негативное русло и желать что-то плохое - содеянное вернется вам сторицей.

Что можно делать 2 февраля

Вы должны понимать, что зеркальная дата сегодня - это день покоя, смирения и мягкой энергетики. Именно поэтому важно направить свои ресурсы на упорядочивание пространства. 2 февраля вы можете:

просить прощения, мириться;

медитировать, слушать себя и мечтать;

составлять перечень целей и планов;

загадывать желания;

проводить время с близкими людьми.

Главное - не воспринимать этот день, как последний шанс. Понимайте, что 2 февраля 2022 года - просто очередной "подарок" от Вселенной, когда она готова воплотить ваши мечты в реальность.

Что сегодня нельзя делать

В этот день концентрация разных энергий будет настолько велика, что вы можете почувствовать не только прилив сил, но и провокации со стороны злых духов. Именно поэтому нумерологи запрещают:

ссориться, сплетничать, обижаться;

руководствоваться эмоциями;

поддаваться на провокации;

давать и брать в долг;

совершать необдуманные поступки, торопиться.

Амбиции и импульсы вам сегодня не помощники. Перед тем, как что-либо сделать, 100 раз подумайте. Слушайте свою интуицию и голос разума, не нарушайте запреты, чтобы не настроить тонкие материи против себя.

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