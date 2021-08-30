Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, каким знакам Зодиака угрожают проблемы со здоровьем.

Украинский астролог Влад рассказал, у кого могут возникнуть проблемы со здоровьем этой осенью. Таких "счастливчиков" среди знаков Зодиака три.

Ранее в гороскопе для УНИАН Влад Росс рассказал, кого осенью ждет удача в любовных делах.

Близнецы

Осенью 2021 у этого знака сложится самая опасная для здоровья ситуация. Особенно уязвимым органом Близнецов будут легкие. Поэтому для представителей этого знака крайне важна профилактика коронавируса.

Рыбы

В сентябре и октябре Рыбам нужно беречь здоровье. В первую очередь нужно защитить почки и печень – именно эти органы будут под угрозой.

Тельцы

Представителям этого знака нужно следить за своим здоровьем и внимательно прислушиваться к сигналам организма. Наиболее слабыми местами Тельца будут гортань и щитовидная железа. Высок также риск проблем с сердцем.

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Автор: Екатерина Пулатова