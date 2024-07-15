Мольфар Макс Гордеев в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что произошло на самом деле.

В Пенсильвании во время предвыборного митинга с крыши здания выстрелили в Дональда Трампа в тот момент, когда он выступал на сцене. Журналисты узнали, что всего прозвучало пять выстрелов, погиб один человек, двое - ранены. Кроме того, у Трампа пулей пробита верхняя часть правого уха.

По данным Axios со ссылкой на правоохранительные органы, ухо Трампа задело разлетевшееся от выстрела стекло телесуфлера, а не пуля.

Действительно ли это было настоящим покушением на убийство, или политической игрой? Мольфар Макс Гордеев раскрыл все карты.

Видео дня

"Мои предчувствия и глубокий анализ ситуации указывают на то, что стрельба в Дональда Трампа была тщательно спланированной провокацией, целью которой было привлечение внимания и повышение политического рейтинга. Это действовало как часть его политической стратегии", - говорит Гордеев.

Предыстория

По словам мольфара, Дональд Трамп всегда был мастером привлечения внимания к своей персоне. Его политическая карьера полна неожиданных шагов и решений, вызывающих резонанс в обществе. Как только он понял, что его популярность начинает снижаться, а его позиции становятся менее устойчивыми, он решил прибегнуть к радикальным методам.

"Карты Таро "Маг" и "Башня" указывают на тщательно спланированную манипуляцию и внезапные изменения, которые создают хаос и замешательство. Мне кажется, что Трамп знал, что ему не поверят, если не будет серьезных доказательств или жертв. Поэтому он решил пойти на крайние меры", - сказал Гордеев.

Подготовка к инциденту

"Я чувствую, что этот инцидент был тщательно подготовлен командой Трампа. Они выбрали время и место, где вероятность успешного нападения была наименьшей, но эффект от него был бы максимальным. Трамп, как опытный политик, понимал, что без значительных жертв или повреждений, общество может не поверить в реальность угрозы", - заметил мольфар.

Гордеев добавил, что карты "Справедливость" и "Солнце" указывают на то, что этот инцидент должен был быть использован для достижения справедливости и восстановления его популярности. Он видит, что команда Трампа предусматривала возможные последствия и тщательно готовилась к любому развитию событий.

Инсценировка нападения

Само нападение было инсценировано таким образом, чтобы выглядеть максимально убедительно, но не нанести серьезного вреда Трампу, продолжил мольфар. Карты Таро "Луна" и "Император" показывают скрытые мотивы и манипуляцию со стороны Трампа, который стремился вызвать сочувствие и поддержку. Также Гордеев сказал, что были привлечены профессионалы, которые знали, как создать впечатление реальной угрозы, но не нанести серьезного вреда.

"Важно отметить, что для того, чтобы убедить общественность в серьезности ситуации, необходимо было создать жертвы. Карта "Смерть" указывает на необходимость жертв для достижения цели. Эти жертвы были выбраны таким образом, чтобы их гибель или ранения вызвали максимальный резонанс в обществе. Это был часть плана, который имел целью вернуть внимание к Трампу и укрепить его политические позиции", - говорит Гордеев.

Ликвидация нападавшего

По словам эксперта, чтобы предотвратить раскрытие правды, лицо, совершившее нападение, было немедленно ликвидировано. Это было сделано для того, чтобы избежать каких-либо свидетельств или доказательств, которые могли бы указать на то, что нападение было инсценировано. Карты "Сила" и "Башня" указывают на то, что команда Трампа понимала, что необходимо устранить все возможные угрозы, которые могли бы раскрыть правду.

Эта ликвидация была необходимой, чтобы избежать любых свидетельств или доказательств, которые могли бы указать на то, что нападение было инсценировано, продолжил мольфар.

"Согласно моим видениям, это было тщательно спланировано и выполнено для обеспечения полной секретности операции", - отметил Гордеев.

Последствия и реакция

Мольфар говорит, что после инцидента, реакция общества и медиа была именно такой, какой планировал Трамп. Карты "Колесо Фортуны" и "Сила" показывают, что этот инцидент значительно повлиял на общественное мнение и способствовал восстановлению его популярности. Люди начали сочувствовать ему, видеть в нем жертву политических интриг и несправедливости.

"Я вижу, что этот инцидент был использован Трампом для укрепления своих позиций и восстановления доверия со стороны своих сторонников. Его команда мастерски манипулировала информацией, чтобы создать впечатление реальной угрозы и героической борьбы за справедливость", - добавил эксперт.

Вывод

"Таким образом, я чувствую, что стрельба в Трампа была тщательно спланированной политической игрой, целью которой было привлечение внимания и укрепление его политических позиций. Это была манипуляция со стороны Трампа и его команды, которые понимали, что без серьезных доказательств или жертв общество может не поверить в реальность угрозы. Эта инсценировка имела целью вызвать сочувствие и поддержку, что в конечном итоге способствовало восстановлению его популярности и укреплению политических позиций", - подытожил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Вас также могут заинтересовать новости: