Рубина Цыбульская прогнозирует, что весь февраль будет очень тяжелым, фатальным и черным месяцем.

Ситуация в Украине будет сложной и нестабильной до конца февраля и в начале марта.

Такой прогноз сделала известная астролог и таролог Рубина Цыбульская, отметив, что весь февраль будет очень тяжелым, фатальным и черным месяцем: "Потерь будет много. Слезы людей, горе, болезни".

"Массовые обстрелы будут повторяться. Враг намерен завершить свои действия, и потенциальная угроза будет держаться по всей стране. Идет противостояние сил, борьба, огонь. Энергии очень тяжелые. Цель врага - нанести колоссальный ущерб, завершить незаконченное и в этом ему способствуют люди, которые перешли на его сторону", - заявила Цыбульская, делая расклад карт Таро.

По ее прогнозу, вражеские силы воспользуются ситуацией и продвинутся вперед, но будут в феврале и успехи ВСУ, которым помогают высшие силы: "Их план и действия будут неожиданными для врага".

Напомним, известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал прогноз на неделю с 13 по 19 февраля и рассказал о том, что четверг, 16 февраля, будет самым опасным днем недели. В эту дату возможна повторная массированная ракетная атака. Непросто будет и в пятницу, 17 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: