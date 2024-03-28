Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какое отношение России к Украине сейчас показывают карты Таро, будет ли Украина атаковать российские города, а также, что будет происходить с народом страны-агрессора в апреле.

Яна, чего нам стоит ожидать в апреле? Какие события будут происходить?

В этом месяце будет солнечное затмение и еще коридор затмений. Мы будем отрабатывать карму вплоть до 10 апреля. В этот период будут происходить события, связанные со властью. Вижу, что будет какая-то смерть среди политиков. Многие чиновники будут уходить со своих должностей.

При этом апреля обещает нам много изобилия, оружия, все хорошо будет с урожаем. Если цены будут слишком завышены, то знайте, что это все делается искусственно, потому что урожай у нас в избытке.

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Важно сказать и то, что Украина готовит массированные атаки России уже в апреле. Нам будут помогать страны-партнеры. При этом Украина будет немного отходить с некоторых территорий, потому что нам не выгодно там оставаться с военной точки зрения.

Многие эксперты говорят о том, что апрель будет адским в плане обстрелов. Вы согласны с их мнением?

Да, народ массово будет уезжать из Украины, люди будут искать любые способы, чтобы обезопасить себя. Но есть и такой момент, что люди, уехавшие из Украины в начале большой войны, могут возвращаться. На самом деле, апрель поднимет дух украинцев и будут новости, которым они будут радоваться.

По каким территориям Украины оккупанты будут наносить удары?

Очень сильные прилеты будут по востоку Украины. Там Россия будет укрепляться, поэтому будет много потерь. Сейчас есть проблема с ресурсами, финансами и обеспечением, но не все так плохо.

В центре Украины будет укрепление. Туда будет больше финансовых влияний, но разрушения из-за агрессии РФ все же будут. К тому же будут перестановки во власти, потому что там сейчас происходят какие-то игрища.

На севере нашей страны будут проблемы с водой, светом и питанием. Приграничная территория очень фонит. Могут быть удары по критической инфраструктуре, а также вижу предателей, которые будут сдавать позиции.

На западной Украине тоже не будет безопасно, потому что Россия и туда будет наносить удары. Сейчас оговаривается объединение трех каких-то стран, которые могут как-то поучаствовать в процессе решения наших проблем.

Что касается юга, то есть большие угрозы с моря, связанные с портами и мостами, вышками, сотовой связью и энергетикой.

Вы сказали, что Украина также будет атаковать Россию. Дайте прогноз для страны-агрессора на апрель.

Россия достигнет пика и у нее будет только два варианта развития событий: или будет очень сложная ситуация на фронтах для нее, или будет остановка военных действий. Может быть какой перерыв, пауза. В России сейчас проигрывается энергия дьявола. То есть многие страны делают все возможное, чтобы уничтожить эту страну.

То есть, со многими странами, с которыми ранее Россия поддерживала контакт, она уже не будет этого делать. Но важно понимать, что эта страна еще покажет свои клыки. Она будет мстить буквально за все и за каждого. У нее есть большой план. Будут происходить события, когда матери будут терять своих детей.

Власть РФ думает, что это будет подавлять внешние силы, но, на самом деле, все будет наоборот. Россия настроена воевать и у них достаточно для этого ресурсов. То есть эта страна будет искать себе новых жертв.

Но хочу акцентировать внимание, что там будут происходить расколы, будут большие проблемы.

Какое отношения России к Украине сейчас показывают карты Таро?

Россию интересуют земли Украины и она будет за них бороться. Те земли, которые включаются в Конституцию РФ, служат игрой на поле противника. К сожалению, от этого страдают люди, много человеческих жертв.

Какие настроения будут у российского народа в апреле?

Другие страны будут пытаться заразить россиян. Это больше похоже не на естественную болезнь, а на какой-то проведенный ритуал. Финансовое состояние людей будет резко ухудшаться. Они будут впадать в депрессию.

Более того, у них будут проблемы с головой. Такое ощущение, что они как в омуте.